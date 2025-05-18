У цьому місці ванної ховається цвіль: ви й не здогадуєтеся

Цвіль у ванній може швидко стати проблемою – особливо у випадку, якщо ви не почнете боротьбу з нею вчасно. Але для цього потрібно її помітити – а грибок може надійно заховатися.

Одна думка про те, що у домі може бути цвіль, викликає тривогу у багатьох людей, і недарма – адже вона не тільки неестетична, але й потенційно шкідлива для здоров'я людини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Де у ванній може бути цвіль?

Якщо мовиться про пошук цвілі у квартирі, тоді ванна кімната, скоріш за все, буде першим місцем, що ви перевірите. Та чи подумали б ви зазирнути всередину бачка унітаза? Виявляється, це давно вже варто зробити.

Між внутрішньою та зовнішньою частиною бачка відбувається мінімальний обмін повітрям, а це значить, що цвіль має менше можливостей потрапити всередину. Але ріст цвілі всередині бачка означає, що, скоріш за все, ви маєте справу з досить серйозною проблемою.

Спори цвілі можуть потрапити всередину, і якщо ви помітили їх у бачку, це означає, що у вашому домі циркулює повітрям досить велика кількість спор. Тож якщо ви виявили цвіль всередині бачка унітаза, варто взятися за детальну перевірку інших місць у домі та звернутися до фахівців, аби позбутися грибка.

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Де ще може бути цвіль у домі?



Цвіль може ховатися у різних частинах дому / Фото Pexels

Якщо ви хочете ретельно перевірити своє житло на наявність цвілі, тоді є кілька місць, які потрібно оглянути перш за все. Отож, ось де потрібно шукати:

всередині системи опалення та вентиляції;

під килимами;

піддон холодильника;

всередині шаф;

будь-які місця з незначним потоком повітря та скупченням пилу;

пральна машина.

До слова, якщо ви помітили неприємний запах у пральній машині, позбутися його можна елементарним способом, про який ми вже розповідали раніше.