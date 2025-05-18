В этом месте ванной скрывается плесень: вы и не догадываетесь
- Плесень может быть спрятана в труднодоступных местах, таких как внутри бачка унитаза, что может свидетельствовать о серьезной проблеме с плесенью в доме.
- Для выявления плесени следует проверять такие места: система отопления и вентиляции, под коврами, поддон холодильника, внутри шкафов, места с плохой циркуляцией воздуха и стиральная машина.
Плесень в ванной может быстро стать проблемой – особенно в случае, если вы не начнете борьбу с ней вовремя. Но для этого нужно ее заметить – а грибок может надежно спрятаться.
Одна мысль о том, что в доме может быть плесень, вызывает тревогу у многих людей, и недаром – ведь она не только неэстетична, но и потенциально вредна для здоровья человека, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
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Где в ванной может быть плесень?
Если говорится о поиске плесени в квартире, тогда ванная комната, скорее всего, будет первым местом, что вы проверите. Но подумали бы вы заглянуть внутрь бачка унитаза? Оказывается, это давно уже стоит сделать.
Между внутренней и внешней частью бачка происходит минимальный обмен воздухом, а это значит, что плесень имеет меньше возможностей попасть внутрь. Но рост плесени внутри бачка означает, что, скорее всего, вы имеете дело с достаточно серьезной проблемой.
Споры плесени могут попасть внутрь, и если вы заметили их в бачке, это означает, что в вашем доме циркулирует по воздуху достаточно большое количество спор. Поэтому если вы обнаружили плесень внутри бачка унитаза, стоит взяться за детальную проверку других мест в доме и обратиться к специалистам, чтобы избавиться от грибка.
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Где еще может быть плесень в доме?
Плесень может скрываться в разных частях дома / Фото Pexels
Если вы хотите тщательно проверить свое жилье на наличие плесени, тогда есть несколько мест, которые нужно осмотреть прежде всего. Итак, вот где нужно искать:
- внутри системы отопления и вентиляции;
- под коврами;
- поддон холодильника;
- внутри шкафов;
- любые места с незначительным потоком воздуха и скоплением пыли;
- стиральная машина.
К слову, если вы заметили неприятный запах в стиральной машине, избавиться от него можно элементарным способом, о котором мы уже рассказывали ранее.