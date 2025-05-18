В этом месте ванной скрывается плесень: вы и не догадываетесь

Плесень в ванной может быстро стать проблемой – особенно в случае, если вы не начнете борьбу с ней вовремя. Но для этого нужно ее заметить – а грибок может надежно спрятаться.

Одна мысль о том, что в доме может быть плесень, вызывает тревогу у многих людей, и недаром – ведь она не только неэстетична, но и потенциально вредна для здоровья человека, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Где в ванной может быть плесень?

Если говорится о поиске плесени в квартире, тогда ванная комната, скорее всего, будет первым местом, что вы проверите. Но подумали бы вы заглянуть внутрь бачка унитаза? Оказывается, это давно уже стоит сделать.

Между внутренней и внешней частью бачка происходит минимальный обмен воздухом, а это значит, что плесень имеет меньше возможностей попасть внутрь. Но рост плесени внутри бачка означает, что, скорее всего, вы имеете дело с достаточно серьезной проблемой.

Споры плесени могут попасть внутрь, и если вы заметили их в бачке, это означает, что в вашем доме циркулирует по воздуху достаточно большое количество спор. Поэтому если вы обнаружили плесень внутри бачка унитаза, стоит взяться за детальную проверку других мест в доме и обратиться к специалистам, чтобы избавиться от грибка.

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Где еще может быть плесень в доме?



Плесень может скрываться в разных частях дома / Фото Pexels

Если вы хотите тщательно проверить свое жилье на наличие плесени, тогда есть несколько мест, которые нужно осмотреть прежде всего. Итак, вот где нужно искать:

внутри системы отопления и вентиляции;

под коврами;

поддон холодильника;

внутри шкафов;

любые места с незначительным потоком воздуха и скоплением пыли;

стиральная машина.

К слову, если вы заметили неприятный запах в стиральной машине, избавиться от него можно элементарным способом, о котором мы уже рассказывали ранее.