Навіть стиглі не чорнітимуть ще тиждень: хитрість у зберіганні бананів, про яку знають одиниці

Банани – це дуже поживні фрукти, які, на жаль, також і досить вибагливі у зберіганні. І якщо ви не хочете, щоб вони стали чорними всього за кілька днів, потрібно вивчити кілька хитрощів.

Коли ви купуєте банани у магазині, завжди слід думати про те, як швидко ви плануєте їх з'їсти. І вже залежно від відповіді обирайте плоди. Але навіть це може не вберегти банани від почорніння, якщо вдома ви будете зберігати їх неправильно.

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Як правильно зберігати банани

Ідеальний спосіб вберегти банани від почорніння – це підвішування. Можливо, цей метод не дуже популярний, але він надзвичайно дієвий, тож подбайте про те, щоб купити тримач із гачком.

Підвішування допомагає уникнути появи чорних цяток, які з'являються через те, що банани лежать одне на одному. Також намагайтеся тримати плоди якомога далі від сонячних променів, адже тепло також призводить до пришвидшеного дозрівання.

Якщо ж банани все-таки почорнішали, засмучуватися не варто – ви завжди можете спекти з них смачний банановий хліб.

Чи можна зберігати банани у холодильнику

Якщо на столі банани можуть зберігатися від 2 до 6 днів, то в холодильнику цей термін може стати довшим. Покладіть банани в холодильник, загорнувши їх у поліетиленову плівку, аби ж поклавши у герметичний контейнер для продуктів. Так, до речі, можна зберігати й нарізані фрукти.

Втім, вони швидко втрачають колір, тож ви можете скористатися одним простим трюком – збризніть їх лимонним соком, і тоді зможете уникнути потемніння. Так банани будуть залишатися свіжими протягом 3 – 4 днів.

Зважайте на те, що прохолодний і сухий клімат холодильника уповільнить процес дозрівання. Тож, наприклад, якщо ви покладете туди зелені банани, вони не достигнуть, а так і залишаться зеленими.

А якщо ви покладете їх в холодильник надто рано, це може практично зіпсувати фрукт та викликати "холодну травму". Вона зупиняє процес дозрівання та навіть робить ваші банани гіркими на смак.



Банани потрібно класти в холодильник обережно / Фото Pexels

Чи можна заморожувати банани

Заморожувати ці фрукти й можна, і потрібно. Найзручніше буде збити заморожені банани у блендері, й тоді ви отримаєте солодкий вершковий мус, який може стати основою для смузі, або ж його можна вживати і як самостійний десерт.

Та перед тим, як заморожувати банани, потрібно дочекатися, поки вони повністю достигнуть, адже холод морозилки зупинить процес дозрівання. Найкраще буде перед замороженням почистити та порізати банани, щоб потім з ними було легше працювати.