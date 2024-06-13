Даже спелые не почернеют еще неделю: хитрость в хранении бананов, о которой знают единицы

Бананы –это очень питательные фрукты, которые, к сожалению, также и довольно прихотливы в хранении. И если вы не хотите, чтобы они стали черными всего за несколько дней, нужно изучить несколько хитростей.

Когда вы покупаете бананы в магазине, всегда следует думать о том, как быстро вы планируете их съесть. И уже в зависимости от ответа выбирайте спелость плодов. Но даже это может не уберечь бананы от почернения, если дома вы будете хранить их неправильно.

Интересно Как спасти холодильник во время отключений света: простые правила, о которых стоит знать

Как правильно хранить бананы

Идеальный способ уберечь бананы от почернения – это подвешивание. Возможно, этот метод не очень популярен, но он очень действенный, поэтому позаботьтесь о том, чтобы купить держатель с крючком.

Подвешивание помогает избежать появления черных пятнышек, которые появляются из-за того, что бананы лежат друг на друге. Также старайтесь держать плоды подальше от солнечных лучей, ведь тепло также приводит к ускоренному созреванию.

Если же бананы все-таки почернели, расстраиваться не стоит – вы всегда можете испечь из них вкусный банановый хлеб.

Можно ли хранить бананы в холодильнике

Если на столе бананы могут храниться от 2 до 6 дней, то в холодильнике этот срок может стать длиннее. Положите бананы в холодильник, завернув их в полиэтиленовую пленку, или же положив в герметичный контейнер для продуктов. Так, кстати, можно хранить и нарезанные фрукты.

Впрочем, они быстро теряют цвет, поэтому вы можете воспользоваться одним простым трюком – сбрызните их лимонным соком, и тогда сможете избежать потемнения. Так бананы будут оставаться свежими в течение 3 – 4 дней.

Учитывайте то, что прохладный и сухой климат холодильника замедлит процесс созревания. Поэтому, например, если вы положите туда зеленые бананы, они не созреют, а так и останутся зелеными.

А если вы положите их в холодильник слишком рано, это может практически испортить фрукт и вызвать "холодную травму". Она останавливает процесс созревания и даже делает ваши бананы горькими на вкус.



Бананы нужно класть в холодильник осторожно / Фото Pexels

Можно ли замораживать бананы

Замораживать эти фрукты и можно, и нужно. Удобнее всего будет взбить замороженные бананы в блендере, и тогда вы получите сладкий сливочный мусс, который может стать основой для смузи, или же его можно употреблять и как самостоятельный десерт.

Но перед тем, как замораживать бананы, нужно дождаться, пока они полностью созреют, ведь холод морозилки остановит процесс созревания. Лучше всего будет перед замораживанием почистить и порезать бананы, чтобы потом с ними было легче работать.