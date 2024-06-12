Арбузы обычно довольно прихотливы, и для хорошего роста растению нужно и хорошее освещение, и тепло, и отсутствие ветра. А также – правильные подкормки, внесенные вовремя.
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Чем нужно подкормить арбузы в июне
Лучшая подкормка для арбузов, когда они только начинают свой рост – это компост. Смесь навоза, земли и остатков сорняков даст невероятный эффект и поможет укрепить ваши растения и ускорить их рост.
Для того, чтобы подготовить средство, вы можете складывать в кучу сорняки, картофельная шелуха и остальные отходы и оставлять их на 12 месяцев. За это время произойдут процессы гниения, и компост уже будет готов. Для того, чтобы его внести, нужно смешать его с верхним слоем земли.
Удобрение будет идти на пользу арбузам в любой период, и вносить его нужно достаточно часто – и в период роста, и когда культура начнет давать плоды. Если же компоста нет, для подкормки можно также использовать и раствор навоза.
Арбузы нуждаются в частой подкормке / Фото Pexels
Для того, чтобы подготовить его, вам нужно взять 3 килограмма коровяка и залить его ведром воды. После этого оставьте его на неделю в темном месте, и после этого раствор уже можно использовать для подпитки – только не забудьте его перед этим хорошо разбавить водой.
Через месяц после высадки арбузы также советуют подкормить птичьим пометом. Не следует забывать и про суперфосфат, нитрат аммония и хлористый кальций.
Народные подкормки для арбузов
Многие огородники используют альтернативные удобрения, которые также могут пойти на пользу растениям.
- Дрожжи. Их вносят в июне, ведь они могут быть хорошим стимулятором роста арбузов. Пакетик дрожжей нужно растворить в ведре воды и оставить настаиваться на сутки. Поливать под корень, чтобы удобрение не попадало на листья.
- Древесная зола. Это удобрение помогает в период цветения и формирования плодов. Зола также содержит фосфор и калий, которые очень полезны для бахчевых культур.
- Йод. Это средство помогает укрепить иммунитет арбузов, а также защищает их от грибковых заболеваний. На ведро воды нужно добавить 6 капель йода, а после этого хорошо перемешать и опрыскать арбузы.