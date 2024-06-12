Кавуни зазвичай досить вибагливі, і для хорошого росту рослині потрібне і гарне освітлення, і тепло, і відсутність вітру. А також – правильні підживлення, внесені вчасно.

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Чим потрібно підживити кавуни в червні

Найкраще підживлення для кавунів, коли вони тільки починають свій ріст – це компост. Суміш гною, землі та решток бур'янів дасть неймовірний ефект та допоможе зміцнити ваші рослини і прискорити їхній ріст.

Для того, щоб підготувати засіб, ви можете складати у купу бур'яни, картопляне лушпиння та решту відходів і залишати їх на 12 місяців. За цей час відбудуться процеси гниття, і компост вже буде готовий. Для того, щоб його внести, потрібно змішати його з верхнім шаром землі.

Добриво буде йти на користь кавунам у будь-який період, і вносити його потрібно досить часто – і в період росту, і коли культура почне давати плоди. Якщо ж компосту немає, для підживлення можна також використовувати і розчин гною.



Кавуни потребують частого підживлення / Фото Pexels

Для того, щоб підготувати його, вам потрібно взяти 3 кілограми коров'яку та залити його відром води. Після цього залиште його на тиждень у темному місці, і після цього розчин вже можна використовувати для підживлення – тільки не забудьте його перед цим добре розбавити водою.

Через місяць після висадки кавуни також радять підживити пташиним послідом. Не слід забувати і про суперфосфат, нітрат амонію та хлористий кальцій.

Народні підживлення для кавунів

Чимало городників використовують альтернативні добрива, які також можуть піти на користь рослинам.