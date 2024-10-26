Тримати яблука на зиму можна по-різному, пише Хpert. Однак є кілька ефективних домашніх зберігань, якими користуються безліч домогосподинь.

Читайте також Проросте надзвичайно рано: коли посадити петрушку під зиму для найкращого врожаю

Стелажі

Яблука треба просушити й застелити папером. Складати їх варто в один ряд плодоніжками вгору, залишаючи між ними невеличкі проміжки. Такий варіант дозволить вам бачити стан усіх фруктів.

Овочеві ящики

Ящики з решіток чудово підходять для зберігання яблук. На дно контейнера треба вистелити папір. Укладаючи яблука в кілька шарів, переконайтеся в тому, що плоди не травмовані. Занадто багато шарів краще уникати, щоб не стався тиск верхнього шару на нижній.



Найкращі поради для зберігання яблук / Фото Pexels

Картонні коробки

Потрібно обрати коробку зі щільного картону. Яблука попередньо обгорніть в папір чи паперові рушники. Папір слугуватиме додатковою теплоізоляцією, вбиратиме надлишкову вологу й запобігатиме контакту фруктів.

Тирса

Використовуйте тирсу з листяних порід дерев. Для зберігання овочів використовуйте хвойну стружку.

Пісок

Для зберігання яблук підійде сухий пісок, який треба буде просушити у духовці для дезінфекції. Насипте на дно ємності 10 сантиметрів піску та укладіть перший шар яблук, зберігаючи відстань між фруктами. Перший шар треба повністю засипати піском і укласти другий шар. У піску треба зберігати незначну кількість урожаю.