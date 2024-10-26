Держать яблоки на зиму можно по-разному, пишет Хперт. Однако есть несколько эффективных домашних хранений, которыми пользуются множество домохозяек.

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Стеллажи

Яблоки надо просушить и застелить бумагой. Складывать их следует в один ряд плодоножками вверх, оставляя между ними небольшие промежутки. Такой вариант позволит вам видеть состояние всех фруктов.

Овощные ящики для овощей

Ящики из решеток прекрасно подходят для хранения яблок. На дно контейнера надо выстелить бумагу. Укладывая яблоки в несколько слоев, убедитесь в том, что плоды не травмированы. Слишком много слоев лучше избегать, чтобы не произошло давление верхнего слоя на нижний.



Лучшие советы для хранения яблок / Фото Pexels

Картонные коробки

Нужно выбрать коробку из плотного картона. Яблоки предварительно оберните в бумагу или бумажные полотенца. Бумага будет служить дополнительной теплоизоляцией, впитывать избыточную влагу и предотвращать контакт фруктов.

Опилки

Используйте опилки из лиственных пород деревьев. Для хранения овощей используйте хвойную стружку.

Песок

Для хранения яблок подойдет сухой песок, который надо будет просушить в духовке для дезинфекции. Насыпьте на дно емкости 10 сантиметров песка и уложите первый слой яблок, сохраняя расстояние между фруктами. Первый слой надо полностью засыпать песком и уложить второй слой. В песке надо хранить незначительное количество урожая.