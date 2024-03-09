На це впливає відсутність живого спілкування та й звичної для нас всіх офісної обстановки. Засновниця "UA Mental Help" Ольга Юдіна дала кілька порад роботодавцям, за допомогою яких їм вдасться налагодити хорошу атмосферу в команді.
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Комунікація з командою
Залучайте віддалених працівників до робочого процесу, щоб вони відчували свою важливість в команді.
Формат комунікації. Створіть канал для спілкування, який буде зручний для всіх. Для швидкої роботи обирайте Telegram, а для дзвінків - Google Meet.
Правило чотирьох повідомлень. Месенджери не дозволяють сприймати тон та настрій керівника та співрозмовника, часто можна навіть не донести суті. У такому випадку, якщо питання не вдається вирішити за 4 повідомлення – зідзвоніться.
Ментальний стан працівників. Будь-яка робота виснажує, тому час від часу не забувайте дізнаватися, як вони себе почувають.
Будьте на зв'язку зі своєю командою / Фото Pexels
Баланс роботи та особистого життя
Порушення роботи та особистого життя призводить до виснаження та вигорання. Саме тому не варто писати чи телефонувати підлеглим в позаробочий час.
Позаробочі активності
Дистанційна робота розкидала людей по різних місцях, тож часом дуже важко разом зібрати команду. Однак постарайтеся хоча б один раз на пів року зустрічатися з командою та відвідувати театр, кіно чи виставку. Груповий мастер-клас чи спільна поїздка допомагають розбудувати стосунки на особистому рівні.
Зустріч з фахівцями зі сфери ментального здоров'я
Комунікація не завжди може бути успішним ключем для здорової атмосфери в команді. Саме тому варто запросити на онлайн-зустріч фахівців.
Підберіть для команди психолог, який проведе тренінг з психологічної самодопомоги та стресостійкості. Якщо компанія велика, то частково ви можете покривати витрати працівників на індивідуальні заняття з терапевтом. Зараз є багато громадських ініціатив, куди можна звернутися за допомогою.