На це впливає відсутність живого спілкування та й звичної для нас всіх офісної обстановки. Засновниця "UA Mental Help" Ольга Юдіна дала кілька порад роботодавцям, за допомогою яких їм вдасться налагодити хорошу атмосферу в команді.

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Комунікація з командою

Залучайте віддалених працівників до робочого процесу, щоб вони відчували свою важливість в команді.

Формат комунікації. Створіть канал для спілкування, який буде зручний для всіх. Для швидкої роботи обирайте Telegram, а для дзвінків - Google Meet.

Правило чотирьох повідомлень. Месенджери не дозволяють сприймати тон та настрій керівника та співрозмовника, часто можна навіть не донести суті. У такому випадку, якщо питання не вдається вирішити за 4 повідомлення – зідзвоніться.

Ментальний стан працівників. Будь-яка робота виснажує, тому час від часу не забувайте дізнаватися, як вони себе почувають.



Будьте на зв'язку зі своєю командою / Фото Pexels

Баланс роботи та особистого життя

Порушення роботи та особистого життя призводить до виснаження та вигорання. Саме тому не варто писати чи телефонувати підлеглим в позаробочий час.

Позаробочі активності

Дистанційна робота розкидала людей по різних місцях, тож часом дуже важко разом зібрати команду. Однак постарайтеся хоча б один раз на пів року зустрічатися з командою та відвідувати театр, кіно чи виставку. Груповий мастер-клас чи спільна поїздка допомагають розбудувати стосунки на особистому рівні.

Зустріч з фахівцями зі сфери ментального здоров'я

Комунікація не завжди може бути успішним ключем для здорової атмосфери в команді. Саме тому варто запросити на онлайн-зустріч фахівців.

Підберіть для команди психолог, який проведе тренінг з психологічної самодопомоги та стресостійкості. Якщо компанія велика, то частково ви можете покривати витрати працівників на індивідуальні заняття з терапевтом. Зараз є багато громадських ініціатив, куди можна звернутися за допомогою.