На это влияет отсутствие живого общения и привычной для нас всех офисной обстановки. Основательница "UA Mental Help" Ольга Юдина дала несколько советов работодателям, с помощью которых им удастся наладить хорошую атмосферу в команде.

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Коммуникация с командой

Привлекайте удаленных работников к рабочему процессу, чтобы они чувствовали свою важность в команде.

Формат коммуникации. Создайте канал для общения, который будет удобен для всех. Для быстрой работы выбирайте Telegram, а для звонков - Google Meet.

Правило четырех сообщений. Мессенджеры не позволяют воспринимать тон и настроение руководителя и собеседника, часто можно даже не донести сути. В таком случае, если вопрос не удается решить за 4 сообщения – созвонитесь.

Ментальное состояние работников. Любая работа истощает, поэтому время от времени не забывайте узнавать, как они себя чувствуют.



Будьте на связи со своей командой / Фото Pexels

Баланс работы и личной жизни

Нарушение работы и личной жизни приводит к истощению и выгоранию. Именно поэтому не стоит писать или звонить подчиненным в нерабочее время.

Внерабочие активности

Удаленная работа разбросала людей по разным местам, поэтому порой очень трудно вместе собрать команду. Однако постарайтесь хотя бы один раз в полгода встречаться с командой и посещать театр, кино или выставку. Групповой мастер-класс или совместная поездка помогают построить отношения на личном уровне.

Встреча со специалистами из сферы ментального здоровья

Коммуникация не всегда может быть успешным ключом для здоровой атмосферы в команде. Именно поэтому стоит пригласить на онлайн-встречу специалистов.

Подберите для команды психолог, который проведет тренинг по психологической самопомощи и стрессоустойчивости. Если компания большая, то частично вы можете покрывать расходы работников на индивидуальные занятия с терапевтом. Сейчас есть много общественных инициатив, куда можно обратиться за помощью.