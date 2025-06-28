Навіщо в шприці дві голки – розкаже 24 Канал.

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Навіщо потрібні дві голки в одному шприці

Це стандартна практика для багаторазових або стерильних ін'єкційних наборів, і от для чого це потрібно:

Одна голка – для забору препарату. Ці голки мають більший діаметр, щоб легше всмоктувати рідину з флакона. Особливо, якщо ліки – густі.

Ці голки мають більший діаметр, щоб легше всмоктувати рідину з флакона. Особливо, якщо ліки – густі. Друга голка – для ін'єкції пацієнту. Вона тонша й гостріша, щоби мінімізувати біль і пошкодження тканин під час уколу.



Чому деякі шприці мають дві голки / Фото Unsplash

Така система забезпечує як стерильність, так і комфорт пацієнта. Голка, яка входить у тіло, не контактує з флаконом, пробкою чи повітрям.

Цікаво! Інколи додаткова голка має інший розмір, адаптований до типу введення: внутрішньом'язово, внутрішньовенно або підшкірно.

Як ми бачимо, дві голки – це не "зайва деталь", а частина продуманої системи безпеки та зручності. І якщо вам здасться, що медик "переплутав щось" – найімовірніше, він якраз усе робить правильно.

Раніше ми вже пояснювали, навіщо для чого в ножі є дірки. Річ у тім, що отвори в ножах зменшують прилипання продуктів до леза, створюючи повітряні кишені для легшого нарізання.