Лимонний сік – це, певно, далеко не перша річ, про яку ви думаєте, коли плануєте готувати борщ. І, цілком можливо, вам навіть ніколи не приходило в голову, що його можна додавати в каструлю. Втім, дарма, адже він може стати тим секретним інгредієнтом, який перетворить просто смачний борщ у по-справжньому довершену страву.

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Для чого додавати лимонний сік у борщ

Існує велика кількість переваг, які ви отримаєте, якщо зважитеся на цей не зовсім звичний експеримент. І ось кілька з них.

Збереження кольору. Чимало людей стикаються з такою проблемою під час варіння борщу: в момент, коли ви вимикаєте вогонь, він вже не насичено-багряний, а ледь червоний і досить водянистий. Через кислоту, що міститься у лимонному кольорі про знебарвлення можна забути: борщ буде яскравим та апетитним.

Чимало людей стикаються з такою проблемою під час варіння борщу: в момент, коли ви вимикаєте вогонь, він вже не насичено-багряний, а ледь червоний і досить водянистий. Через кислоту, що міститься у лимонному кольорі про знебарвлення можна забути: борщ буде яскравим та апетитним. Баланс смаку. Якщо ви хочете відчути у страві легку кислинку, яка врівноважить солодкість буряка та моркви, тоді лимонний сік – це саме те, що вам потрібно.

Якщо ви хочете відчути у страві легку кислинку, яка врівноважить солодкість буряка та моркви, тоді лимонний сік – це саме те, що вам потрібно. Запах. Лимонний сік у борщі створює неймовірний букет пахощів та робить страву свіжою і зовсім трохи цитрусовою.

Лимонний сік у борщі створює неймовірний букет пахощів та робить страву свіжою і зовсім трохи цитрусовою. Корисні властивості. Ви вже точно знаєте, що лимони, як і інші цитрусові, багаті на вітамін С. Тож ваша страва буде не тільки неймовірно смачною, але й корисною для імунітету.

В багатьох рецептах замість лимонного соку використовують оцет, але ви можете спробувати обидва варіанти та обрати той, що буде вам більше до вподоби.



Лимонний сік можна додавати у борщ / Фото Pexels

Як додати лимонний сік у борщ

Є кілька варіантів, як це можна зробити. Перш за все, ви можете вилити його у засмажку з цибулі та моркви. Зробити це потрібно якраз перед тим, як додавати буряк.

Деякі люди додають сік у самому кінці приготування – коли страва вже майже готова, за 5 – 10 хвилин до того, як будете знімати її з вогню. І, звісно ж, останній варіант – лимонний сік можна накрапати прямо у тарілку. Але ось кілька порад щодо використання лимонного соку.

Перш за все, якщо у борщі ви використовуєте свіжі помідори, тоді варто зменшити кількість кислоти, адже помідори й так дадуть потрібну вам кислинку. Якщо ж раніше ви використовували оцет, то зважайте, що лимонного соку потрібно додавати втричі менше.