Лимонный сок – это, вероятно, далеко не первая вещь, о которой вы думаете, когда планируете готовить борщ. И, вполне возможно, вам даже никогда не приходило в голову, что его можно добавлять в кастрюлю. Впрочем, зря, ведь он может стать тем секретным ингредиентом, который превратит просто вкусный борщ в по-настоящему совершенное блюдо.

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Для чего добавлять лимонный сок в борщ

Существует большое количество преимуществ, которые вы получите, если решитесь на этот не совсем привычный эксперимент. И вот несколько из них.

Сохранение цвета. Многие сталкиваются с такой проблемой во время варки борща: в момент, когда вы выключаете огонь, он уже не насыщенно-багряный, а едва красный и довольно водянистый. Из-за кислоты, содержащейся в лимонном цвете об обесцвечивании можно забыть: борщ будет ярким и аппетитным.

Многие сталкиваются с такой проблемой во время варки борща: в момент, когда вы выключаете огонь, он уже не насыщенно-багряный, а едва красный и довольно водянистый. Из-за кислоты, содержащейся в лимонном цвете об обесцвечивании можно забыть: борщ будет ярким и аппетитным. Баланс вкуса. Если вы хотите почувствовать в блюде легкую кислинку, которая уравновесит сладость свеклы и моркови, тогда лимонный сок – это именно то, что вам нужно.

Если вы хотите почувствовать в блюде легкую кислинку, которая уравновесит сладость свеклы и моркови, тогда лимонный сок – это именно то, что вам нужно. Запах. Лимонный сок в борще создает невероятный букет ароматов и делает блюдо свежим и совсем немного цитрусовым.

Лимонный сок в борще создает невероятный букет ароматов и делает блюдо свежим и совсем немного цитрусовым. Полезные свойства. Вы уже точно знаете, что лимоны, как и другие цитрусовые, богаты витамином С. Поэтому ваше блюдо будет не только невероятно вкусным, но и полезным для иммунитета.

Во многих рецептах вместо лимонного сока используют уксус, но вы можете попробовать оба варианта и выбрать тот, что будет вам больше нравится.



Лимонный сок можно добавлять в борщ / Фото Pexels

Как добавить лимонный сок в борщ

Есть несколько вариантов, как это можно сделать. Прежде всего, вы можете вылить его в зажарку из лука и моркови. Сделать это нужно как раз перед тем, как добавлять свеклу.

Некоторые люди добавляют сок в самом конце приготовления – когда блюдо уже почти готово, за 5 – 10 минут до того, как будете снимать ее с огня. И, конечно же, последний вариант – лимонный сок можно накрапать прямо в тарелку. Но вот несколько советов по использованию лимонного сока.

Прежде всего, если в борще вы используете свежие помидоры, тогда стоит уменьшить количество кислоты, ведь помидоры и так дадут нужную вам кислинку. Если же раньше вы использовали уксус, то учитывайте, что лимонного сока нужно добавлять втрое меньше.