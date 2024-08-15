Все уже знакомы со спреями с химическими запахами или аромадиффузорами и свечами с ароматизаторами. Однако создать приятный запах для дома можно самостоятельно благодаря натуральным ингредиентам. Эксперты рассказывают, что спрей из корицы не только маскирует плохие запахи, но и устраняет их.

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Как приготовить домашний освежитель

Вам нужно эфирное масло корицы, дистиллированная вода, водка, соль и сода. В бутылке с распылителем надо смешать половины стакана воды и водки. Далее добавить немного соли или соды и капнуть 15 – 20 капель эфирного масла корицы. После того, как соль впитает все масло, добавьте его в пульверизатор и хорошо потрясите, чтобы все идеально растворилось.



Освежитель из корицы имеет приятный запах / Фото Pexels

Используйте смесь в местах с неприятным запахом. Она устранит молекулы с плохими ароматами и оставит приятный запах корицы. Эксперты советуют распылять освежитель в ванной или на кухне, где накапливается наибольшая концентрация запахов.

Впрочем вместо корицы вы можете использовать смеси. К примеру, до 5 капель корицы добавить 10 капель апельсинового масла. А для создания восточных ароматов, добавьте к этим маслам по 2 капли эфирного масла мускатного ореха и имбиря.