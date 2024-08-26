Досить часто специфічний запах мають саме рушники. Вони наче смердять сирістю, хоч і попрані, але проблеми з ними та будь-яким іншим одягом можна легко вирішити.

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Як вивести поганий запах з рушників

Придбайте в магазині пляшку дешевої горілки і вона врятує одяг від не надто приємного запаху.

Виявляється, що горілка – це чудовий дезінфікуючий засіб. Вона здатна вбивати бактерії та нейтралізувати запахи, тому її часто обирають для усунення затхлого запаху з рушників.



Експерти дали поради щодо прання / Фото Pexels

Як використовувати горілку під час прання

У пральну машинку додайте горілку разом з пральним порошком. Під час прання та сушіння грілка випарується, не залишаючи ні слідів, ні різкого запаху. Алкоголь не зашкодить пральній машинці та речам, але виведе різкі запахи, з якими не зміг би впоратися пральний порошок.

Що ще можна додати у прання

Спробуйте до прання додати звичайну харчову соду. Вона пом’якшує воду та підвищує ефективність прального засобу. Окрім того, сода здатна відбілити білизну та усунути неприємні запахи.

А от якщо на одязі є стійкі плями – скористайтеся перекисом водню. Він є м’яким відбілювачем та має гарний дезінфікуючий ефект на речі. Добре підходить для видалення плям з білих рушників.