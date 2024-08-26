Довольно часто специфический запах имеют именно полотенца. Они как будто воняют сыростью, хоть и постиранные, но проблемы с ними и любой другой одеждой можно легко решить.

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Как вывести плохой запах из полотенец

Приобретите в магазине бутылку дешевой водки и она спасет одежду от не слишком приятного запаха.

Оказывается, что водка – это замечательное дезинфицирующее средство. Она способна убивать бактерии и нейтрализовать запахи, поэтому ее часто выбирают для устранения затхлого запаха с полотенец.



Эксперты дали советы по стирке / Фото Pexels

Как использовать водку во время стирки

В стиральную машинку добавьте водку вместе со стиральным порошком. Во время стирки и сушки грелка испарится, не оставляя ни следов, ни резкого запаха. Алкоголь не навредит стиральной машинке и вещам, но выведет резкие запахи, с которыми не смог бы справиться стиральный порошок.

Что еще можно добавить в стирку

Попробуйте в стирку добавить обычную пищевую соду. Она смягчает воду и повышает эффективность стирального средства. Кроме того, сода способна отбелить белье и устранить неприятные запахи.

А вот если на одежде есть стойкие пятна – воспользуйтесь перекисью водорода. Она является мягким отбеливателем и имеет хороший дезинфицирующий эффект на вещи. Хорошо подходит для удаления пятен с белых полотенец.