Навіщо під духовкою нижня шухляда: 3 таємничі відповіді, про які знали одиниці

Господині використовують додатковий простір під духовкою для зберігання великих каструль та сковорідок, та чи задумувалися ви, для чого ж насправді придумали цей відсік?

Простір під духовкою має 3 функції використання, про яку не всі знають, пише 24 Канал з посиланням на CNET.

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Ящик для підігріву

Якщо серед кнопок на духовці одна з них підписана як "Warming Drawer", то це означає "шухляду для підігріву". Відсік призначений для підтримки температури страв. У таку шухляду треба ставити страви, щоб вони залишалися теплими, поки інша частина вечері ще готуватиметься.

Гриль (бройлер)

Нижня шухляда в духовок з газовим нагріванням є грилем (бройлером). Для перевірки його потрібно відкрити. Якщо він схожий на висувне деко, а не на повноцінний ящик, то це справді гриль.

Також бройлер можна використовувати як ще одну додаткову зону для приготування їжі. В ньому можна підрум’янювати хліб, однак будьте обережними й витягайте через кілька хвилин, оскільки їжа в бройлері дуже швидко готується.



Простір під духовкою має кілька призначень / Фото Pexels

Ящик для зберігання

Якщо простір під духовкою – це просто порожній ящик, а кнопки підігріву немає, тоді це означає, що у вас звичайний ящик для зберігання.

Там можна тримати сковорідки, чавунні каструлі тощо. Тепло від духовки допоможе запобігти ржавінню. Не можна у цьому ящику зберігати пластикові контейнери, оскільки через тепло вони можуть розплавитися й деформуватися.