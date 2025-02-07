Це потрібно для того, щоб відчистити нагар, який накриває посуд через налипання жиру та пригорання на внутрішній та зовнішній поверхні, пише 24 Канал. Однак для незвичної процедури вам знадобиться терка.

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Для чого смажити господарське мило на сковорідці

Невеличкий шматок господарського мила треба потерти на дрібній терці. Усю цю мильну стружку потрібно рівномірно нанести на сковорідку й додати трішки води. Її потрібно трошки, щоб лише ледь-ледь покрити мильну стружку.

Далі потрібно увімкнути плиту на 5 хвилин, щоб господарське мило повністю розчинилося й перетворилося на однорідну масу. Після цього сковорідку вимикайте й залишайте з милом всередині доти, поки вона не охолоне. Господарське мило добре виведе нагар, тому достатньо буде лише протерти сковорідку губкою.



Господарське мило виводить нагар зі сковорідки / Фото Pinterest

Як почистити сковорідку ззоні від нагару

Завдяки господарському милу можна почистити сковорідку ще й зовні. Натріть його так само на дрібній терці й розчиніть у теплій воді до такої консистенції, щоб це вам нагадувало густу кашу.

Далі візьміть кілька столових ложок соди й погасіть оцтом. Цю суміш додайте до рідини з господарським милом. Сковорідку переверніть й нанесіть отриману суміш на брудну поверхню, залишаючи в такому стані її на 15 хвилин. Після зазначеного часу щіткою почніть забирати нагар. Додатково процедуру можна повторити ще раз.