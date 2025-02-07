Это нужно для того, чтобы отчистить нагар, который накрывает посуду из-за налипания жира и пригорания на внутренней и внешней поверхности, пишет 24 Канал. Однако для необычной процедуры вам понадобится терка.

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Для чего жарить хозяйственное мыло на сковороде

Небольшой кусок хозяйственного мыла надо потереть на мелкой терке. Всю эту мыльную стружку нужно равномерно нанести на сковородку и добавить немного воды. Ее нужно немножко, чтобы только едва-едва покрыть мыльную стружку.

Далее нужно включить плиту на 5 минут, чтобы хозяйственное мыло полностью растворилось и превратилось в однородную массу. После этого сковородку выключайте и оставляйте с мылом внутри до тех пор, пока она не остынет. Хозяйственное мыло хорошо выведет нагар, поэтому достаточно будет лишь протереть сковородку губкой.

Хозяйственное мыло выводит нагар со сковородки
Хозяйственное мыло выводит нагар со сковородки / Фото Pinterest

Как почистить сковородку сзони от нагара

Благодаря хозяйственному мылу можно почистить сковородку еще и снаружи. Натрите его так же на мелкой терке и растворите в теплой воде до такой консистенции, чтобы это вам напоминало густую кашу.

Далее возьмите несколько столовых ложек соды и погасите уксусом. Эту смесь добавьте к жидкости с хозяйственным мылом. Сковородку переверните и нанесите полученную смесь на грязную поверхность, оставляя в таком состоянии ее на 15 минут. После указанного времени щеткой начните убирать нагар. Дополнительно процедуру можно повторить еще раз.