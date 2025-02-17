Зачем под духовкой нижний ящик под духовкой: 3 таинственных ответа, о которых знали единицы

Хозяйки используют дополнительное пространство под духовкой для хранения больших кастрюль и сковородок, но задумывались ли вы, для чего же на самом деле придумали этот отсек?

Пространство под духовкой имеет 3 функции использования, о которой не все знают, пишет 24 Канал со ссылкой на CNET.

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Ящик для подогрева

Если среди кнопок на духовке одна из них подписана как "Warming Drawer", то это означает "ящик для подогрева". Отсек предназначен для поддержания температуры блюд. В такой ящик надо ставить блюда, чтобы они оставались теплыми, пока остальная часть ужина еще будет готовиться.

Гриль (бройлер)

Нижний ящик в духовок с газовым нагревом является грилем (бройлером). Для проверки его нужно открыть. Если он похож на выдвижной противень, а не на полноценный ящик, то это действительно гриль.

Также бройлер можно использовать как еще одну дополнительную зону для приготовления пищи. В нем можно подрумянивать хлеб, однако будьте осторожны и извлекайте через несколько минут, поскольку пища в бройлере очень быстро готовится.



Пространство под духовкой имеет несколько назначений / Фото Pexels

Ящик для хранения

Если пространство под духовкой – это просто пустой ящик, а кнопки подогрева нет, тогда это означает, что у вас обычный ящик для хранения.

Там можно держать сковородки, чугунные кастрюли и тому подобное. Тепло от духовки поможет предотвратить ржавление. Нельзя в этом ящике хранить пластиковые контейнеры, поскольку из-за тепла они могут расплавиться и деформироваться.