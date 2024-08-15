Ось навіщо потрібна маленька кишеня на джинсах: дарма нею не користуються

15 серпня 2024, 14:17
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Автор: Марина Блохіна

Ви, певно, помічали, що на майже усіх джинсах спереду є зовсім маленька кишенька, у яку зовсім нічого не влазить. І через це зазвичай її не використовують взагалі, а цілком дарма. Насправді вона може стати вам у пригоді.

Джинси вже давно стали надзвичайно звичним предметом гардероба, і їх можна знайти у шафі кожної людини. Втім, цей одяг таки приховує деякі секрети, про які ви й не здогадувалися. Наприклад, для чого потрібна маленька кишеня на джинсах? Поради 24 розкриють цю таємницю. 

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Для чого маленька кишеня на джинсах

Чимало людей дивилися на малесеньку кишеньку спереду джинсів і ставили собі запитання: навіщо вона там? Почати потрібно з того, що цей елемент одягу називається coin pocket, що в перекладі означає "монетна кишеня". 

Придумали її ще 1873 року і вперше вона з'явилася на джинсах, що виготовляла відома й нині компанія  Levi Strauss & C.

А використовували її, як можна здогадатися з назви, для зберігання монет. А ще – таких дрібних предметів, як годинник тощо. І це було справді зручно – так вам не потрібно брати із собою гаманець, коли ви вирушаєте на прогулянку чи у справах. 

Іноді маленькі кишені на джинсах можна побачити і ззаду. І якщо раніше вони також призначалися для того, аби зберігати у них монети, з часом перетворилися тільки на елемент декору. 

Теорії про призначення кишеньки

Протягом тривалого часу ходили чутки щодо того, що насправді маленька кишеня на джинсах призначена для того, щоб носити у ній презервативи, та це неправда. З'явився цей міф через популярну рекламу на телебаченні про важливість запобігання СНІДу. На ролику чоловік заходить до аптеки та кладе презервативи саме у цю маленьку кишеньку. 

Міф набув такого поширення, що майже через 10 років, у 1994, автор рекламного ролика Мішель Гондрі отримав Каннського лева за цю містифікацію. 


Кишені джинсів мають призначення / Фото Pexels

Як можна використовувати маленькі кишені на джинсах зараз?

Мало хто зараз носить з собою монети в кишені, і ще менше людей використовує годинники на ланцюжках, та це не значить, що кишеня стала повністю безкорисною. Насправді для неї ще можна знайти не одне призначення. 

Що можна складати у кишеньку?

  • Медіатори для гітари. Якщо ви займаєтеся музикою, тоді кращого місця для медіатора годі й придумати. Ці маленькі предмети часто губляться, а так він точно нікуди не подінеться. 
  • Місце для флешки. Якщо ви використовуєте USB-накопичувач, його можна покласти до маленької кишеньки – вона підійде за розміром ідеально!
  • Надійна схованка для прикрас. Якщо потрібно тимчасово заховати каблучку чи сережки, маленька кишенька буде найкращим місцем. 
  • Секретна схованка. Маленька кишеня все ще ідеально підходить для того, щоб покласти туди невеликі предмети, які легко загубити. Наприклад, там можна заховати SD-карту, талісман чи запасний ключ. 