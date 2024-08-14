Виявляється, за правильного догляду фіалки у вас на вікні можуть цвісти до 10 місяців у році. І тільки тоді, коли настає літня спека, вони роблять невелику перерву. Та осінь вже не за горами, тож час дізнатися, що потрібно зробити, аби квіти почати цвісти.

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Правильний горщик

Іноді здається: що більший горщик, то краще ростиме рослина, проте це не так. У великих горщиках фіалки сильно розростаються і освоюють новий простір під коріння, а не цвітуть. Пересаджувати фіалку варто тільки тоді, коли ґрунту під ріст вже майже не лишилося.

Обирайте спеціальний ґрунт

В ідеалі ви можете придбати спеціальний ґрунт для фіалок, або ж хоча би універсальний. Не варто набирати землю з ділянки – у ній може бути чимало шкідників, які нашкодять рослині.

Також не можна забути й про дренаж – деякі квіти живуть без нього, а ось фіалці він просто необхідний.

Яскраве світло

Для цвітіння фіалкам потрібно багато сонячного світла, але ставити їх прямо під промені також не можна, адже це може згубити квітку. Влаштуйте рослину на північних чи західних вікнах.

Холод і протяги

Через холоди фіалка може загинути, тож вам потрібно тримати її у місці, де немає великих коливань температури. Втім, важливо тримати баланс, адже і в спеку вона не ростиме добре. 20 – 22 градуси будуть найбільш комфортною температурою для рослини.

Добрива

З добривами дуже важливо не переборщити – вносити їх радять не частіше, ніж раз на місяць, адже це позначиться на листі. Якщо підживлення буде надто багато, воно почне жовтіти та опадати.