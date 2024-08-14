Оказывается, при правильном уходе фиалки у вас на окне могут цвести до 10 месяцев в году. И только тогда, когда наступает летняя жара, они делают небольшой перерыв. Но осень уже не за горами, поэтому время узнать, что нужно сделать, чтобы цветы начать цвести.

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Правильный горшок

Иногда кажется: чем больше горшок, тем лучше будет расти растение, однако это не так. В больших горшках фиалки сильно разрастаются и осваивают новое пространство под корнями, а не цветут. Пересаживать фиалку стоит только тогда, когда почвы под рост уже почти не осталось.

Выбирайте специальный грунт

В идеале вы можете приобрести специальный грунт для фиалок, или хотя бы универсальный. Не стоит набирать землю с участка – в ней может быть немало вредителей, которые навредят растению.

Также нельзя забыть и о дренаже – некоторые цветы живут без него, а вот фиалке он просто необходим.

Яркий свет

Для цветения фиалкам нужно много солнечного света, но ставить их прямо под лучи также нельзя, ведь это может погубить цветок. Устройте растение на северных или западных окнах.

Холод и сквозняки

Из-за холодов фиалка может погибнуть, поэтому вам нужно держать ее в месте, где нет больших колебаний температуры. Впрочем, важно держать баланс, ведь и в жару она не будет расти хорошо. 20 – 22 градуса будут наиболее комфортной температурой для растения.

Удобрения

С удобрениями очень важно не переборщить – вносить их советуют не чаще, чем раз в месяц, ведь это скажется на листьях. Если подкормки будет слишком много, оно начнет желтеть и опадать.