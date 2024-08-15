Вот зачем нужен маленький карман на джинсах: зря им не пользуются

Вы, наверное, замечали, что почти на всех джинсах спереди есть совсем маленький кармашек, в который совсем ничего не влезает. И поэтому обычно его не используют вообще, а совершенно зря. На самом деле он может вам пригодиться.

Джинсы уже давно стали чрезвычайно привычным предметом гардероба, и их можно найти в шкафу каждого человека. Впрочем, эта одежда таки скрывает некоторые секреты, о которых вы и не догадывались. Например, для чего нужен маленький карман на джинсах? Porady 24 раскроют эту тайну.

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Для чего маленький карман на джинсах

Многие смотрели на маленький кармашек спереди джинсов и задавались вопросом: зачем он там? Начать нужно с того, что этот элемент одежды называется coin pocket, что в переводе означает "монетный карман".

Придумали его еще в 1873 году и впервые он появился на джинсах, что изготавливала известная и ныне компания Levi Strauss & C.

А использовали его, как можно догадаться из названия, для хранения монет. А еще – таких мелких предметов, как часы и тому подобное. И это было действительно удобно – так вам не нужно брать с собой кошелек, когда вы отправляетесь на прогулку или по делам.

Иногда маленькие карманы на джинсах можно увидеть и сзади. И если раньше они также предназначались для того, чтобы хранить в них монеты, со временем превратились только на элемент декора.

Теории о назначении кармашка

В течение длительного времени ходили слухи о том, что на самом деле маленький карман на джинсах предназначен для того, чтобы носить в нем презервативы, и это неправда. Появился этот миф из-за популярной рекламы на телевидении о важности предотвращения СПИДа. На ролике человек заходит в аптеку и кладет презервативы именно в этот маленький кармашек.

Миф получил такое распространение, что почти через 10 лет, в 1994, автор рекламного ролика Мишель Гондри получил Каннского льва за эту мистификацию.



Карманы джинсов имеют назначение / Фото Pexels

Как можно использовать маленькие карманы на джинсах сейчас?

Мало кто сейчас носит с собой монеты в кармане, и еще меньше людей использует часы на цепочках, но это не значит, что карман стал полностью бесполезным. На самом деле для него еще можно найти не одно назначение.

Что можно складывать в кармашек?