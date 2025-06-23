Підживіть цим полуницю після збору врожаю: наступного року вродить ще краще

Чимало городників припускаються цієї помилки: після останнього збору урожаю вони забувають про полуницю та припиняють її підживлювати. Це призводить до того, що кущі стають слабшими, і потім вже не тішать такою ж кількістю ягід.

Полуниця продовжує рости й розвиватися і після того, як ви зберете з неї ягоди, повідомляє 24 Канал. Вже у другій половині літа кущі починають підготовку до наступного сезону: на них закладаються квіткові бруньки, від яких залежить майбутній урожай.

Цікаво Змій відлякують з подвір'я 5 рослин: посадіть їх, щоб гадюки не підповзли

Чим підживити полуницю після збору врожаю?

Аби бруньки на рослині краще розвивалися, звісно ж, її потрібно підживлювати. Головне – проводити підживлення після дощу чи поливу. Але якщо стоїть посуха, тоді ґрунт потрібно зволожити не тільки перед підживленням, але й після нього.

До речі, знайти добрива для полуниці за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Дуже добре у цей період використовувати азотні добрива – у другій половині літа також вносять фосфорно-калійні підживлення. І на 10 літрів води потрібно розвести 15 грамів сульфату калію та 20 грамів суперфосфату.

Відра розчину вистачає на квадратний метр посадок. Але перед підживленням краще замочити суперфосфат у воді на 10 – 12 годин. Поливати радять по міжряддях та вранці, коли ще не з'явилося палюче сонце. Окрім того, чимало городників закладають суміш і у сухому вигляді. Добрива розсипають по грядці, а після цього розпушують землю. Втім, після такого підживлення грядку все ще обов'язково потрібно полити.

До слова, раніше ми вже розповідали про те, як захистити полуницю від гнилі – зробити це дуже просто.



Полуницю потрібно обов'язково підживити у липні / Фото Pexels

Які органічні добрива найкращі?

З органіки найкраще зарекомендували себе перегній, курячий послід, попіл та зелене добриво. Далі – трохи детальніше про кожне підживлення.