Підживіть цим полуницю після збору врожаю: наступного року вродить ще краще
- Після збору врожаю полуницю необхідно підживлювати, щоб покращити розвиток квіткових бруньок для наступного сезону.
- Рекомендується використовувати азотні, фосфорно-калійні добрива, а також органічні добрива, такі як попіл, перегній, курячий послід і зелене добриво.
- Добрива слід вносити після дощу чи поливу, а у разі посухи зволожити ґрунт перед і після підживлення.
Чимало городників припускаються цієї помилки: після останнього збору урожаю вони забувають про полуницю та припиняють її підживлювати. Це призводить до того, що кущі стають слабшими, і потім вже не тішать такою ж кількістю ягід.
Полуниця продовжує рости й розвиватися і після того, як ви зберете з неї ягоди, повідомляє 24 Канал. Вже у другій половині літа кущі починають підготовку до наступного сезону: на них закладаються квіткові бруньки, від яких залежить майбутній урожай.
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Чим підживити полуницю після збору врожаю?
Аби бруньки на рослині краще розвивалися, звісно ж, її потрібно підживлювати. Головне – проводити підживлення після дощу чи поливу. Але якщо стоїть посуха, тоді ґрунт потрібно зволожити не тільки перед підживленням, але й після нього.
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Дуже добре у цей період використовувати азотні добрива – у другій половині літа також вносять фосфорно-калійні підживлення. І на 10 літрів води потрібно розвести 15 грамів сульфату калію та 20 грамів суперфосфату.
Відра розчину вистачає на квадратний метр посадок. Але перед підживленням краще замочити суперфосфат у воді на 10 – 12 годин. Поливати радять по міжряддях та вранці, коли ще не з'явилося палюче сонце. Окрім того, чимало городників закладають суміш і у сухому вигляді. Добрива розсипають по грядці, а після цього розпушують землю. Втім, після такого підживлення грядку все ще обов'язково потрібно полити.
До слова, раніше ми вже розповідали про те, як захистити полуницю від гнилі – зробити це дуже просто.
Полуницю потрібно обов'язково підживити у липні / Фото Pexels
Які органічні добрива найкращі?
З органіки найкраще зарекомендували себе перегній, курячий послід, попіл та зелене добриво. Далі – трохи детальніше про кожне підживлення.
- Попіл – це популярне добриво і для ягідних, і для овочевих культур – воно насичує ґрунт мікроелементами та захищає від шкідників. Окрім того, попіл допомагає відновити зелену масу. Вносьте під кожну рослину компост чи перегній, перемішані з попелом, або ж підживлюйте під корінь розчином попелу з водою.
- Курячий послід розводять у пропорції 1:10 чи 1:15. Цю суміш використовують для поливу полуниці вздовж рядів, аби не було перенасичення розчином ґрунту біля коренів. Вносять добриво після дощу, або ж після рясного поливу. Зважайте, що якщо розчин потрапить на листя, потрібно сполоснути його чистою водою з лійки, аби уникнути опіків.
- Коров'як або ж кінський гній розкладають по ґрунту відразу ж після розпушення землі та видалення бур'янів. Усі наступні поливи та дощі поступово розчинятимуть добриво та вивільнюватимуть мікроелементи.
- Зелене добриво готують з бур'янів, що ви знайдете в себе на ділянці. Найкраще для цього підходять кропива, листя кульбаби, лобода, мокриці. Зеленню потрібно набити велику місткість, а тоді залити водою. Настоюйте протягом тижня – двох, а тоді розведіть настій водою у 10 разів та полийте рослини під корінь.