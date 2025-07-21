Дачники попереджають, що баклажани є чутливими до високородючих ґрунтів, пише 24 Канал з посиланням на "Апостроф". Овочі хочуть більше азоту, але в помірній кількості, бо надлишок призведе до нарощення зеленої маси й принесе шкоду урожаю. Фосфор допоможе пришвидшити ріст плодів, а от калій підвищить опірність хворобам.

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Чим підживити баклажани?

У період вегетації баклажан підживлюють курячим послідом чи коров’яком. Корисним є внесення нітроамофоски (на 10 літрів води потрібно 50 грамів). Це мінеральне добриво є одним із найпопулярніших. Підживлення потрібно повторювати кожних 7 – 10 днів.

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Якщо ж помічаєте, що баклажани ростуть повільно, тоді їх треба підживити за ось таким рецептом. Вам знадобиться 2 грами сечовини, 40 грамів суперфосфату, 50 грамів калію та 10 літрів води. Все це добре перемішайте й поливайте рослини.



Суперове підживлення для баклажанів / Фото Pexels

До органічних добрив належить зола. Склянку золи потрібно розвести у відрі води й полити під корінь. Також корисним добривом є дріжджі. У літрі теплої води треба розчинити 100 грамів пресованих дріжджів та залишити на кілька годин. Перед поливом одну частину треба розвести в 10 частинах води й полити баклажани.

Хорошим підживленням є настрій з трав. У каструлю треба додати зелену масу бур’янів, залити водою, дати настоятися, а тоді розбавити водою в пропорції 1:10 та підлити.

Втім, для гарного урожаю не можна забувати й про підживлення. І про те, як використовувати попіл на городі, ми вже розповідали раніше – це натуральне добриво вважається одним з найбільш ефективних.

Як і будь-які інші рослини, в період посухи баклажани потребують поливу. На один квадратний метр знадобиться 25 літрів води. Потрібно підтримувати нормальну вологість, не допускаючи застою води. Ґрунт потрібно розпушувати, щоб на поверхні не було кірки.