Наприклад, грошове дерево може бути дуже вдячним за гарний догляд та любов, проте іноді може почати в'янути на очах. І хоч ця рослина майже невибаглива, іноді потребує трохи більше турботи, ніж просто полив. Наприклад, рослині іноді потрібне підживлення, пише City Magazine. І для цього є дуже простий засіб, який ви можете приготувати вдома.

Простий та дешевий спосіб оживити грошове дерево

Якщо дотримані усі сприятливі умови, то грошове дерево буде активно рости, даючи нові гілки та листя. Але іноді воно може засихати, мати дуже тонкий стовбур, що зовсім непритаманне цій рослині. Проте є простий копійчаний засіб, який може підживити рослину. До речі, цей засіб можна використовувати майже для всіх кімнатних рослин, але помірно.

Натуральне домашнє добриво робиться лише з двох інгредієнтів. Можна додати й третій для посилення ефекту. Поживна суміш для рослини готується зі звичайної яєчної шкаралупи. Вона містить багато кальцію, а також магній, фосфор і калій – ці речовини допомагають рослині краще рости.

Як приготувати добриво для грошового дерева:

візьміть шкаралупу від 3 – 5 яєць, добре промийте її та висушіть;

подрібніть її до стану порошку, наприклад, у блендері або кавомолці;

змішайте 1 столову ложку порошку зі шкаралупи з 1 столовою ложкою цукру та невеликою кількістю землі;

до цієї суміші також можна додати 1 столову ложку подрібненої сухої бананової шкірки.

Тепер посипте суміш зверху на ґрунт у горщику та трохи перемішайте з верхнім шаром землі. Далі можна полити красулу помірною кількістю води.



Як доглядати за грошовим деревом / Фото Unsplash

А ви знали? А ви знали, що грошове дерево чи Crassula – це сукулент? Якщо бути точними, то це сукулентний напівчагарник, який походить із південної Африки, пише BBC Gardeners' World Magazine. Зовні красула нагадує бонсай: має гарне зелене м’ясисте листя та товсті стебла, що з віком дерев’яніють. За свій відтінок зеленого красула також отримала назву Нефритова рослина. А грошовим його називають через схожість листя з монетками.

Як доглядати за грошовим деревом?

Грошове дерево насправді не таке вибагливе, як може здатися, проте кидати його без турботи теж не варто. Періодично потрібно протирати його листя вологою ганчіркою, щоб пил не заважав гармонійно розвиватися, пише Yates. Красулу треба регулярно поливати, але не заливати, тому давайте ґрунту просохнути між поливами.

Ця рослина любить сонце, проте не варто розміщати її під прямими сонячними променями. Також для товстянки важливий добре дренований ґрунт та періодичне підживлення. Цікаво, що красула може жити практично у будь-яких кліматичних умовах. Так що регулярний догляд та любов до рослини дадуть свої результати.



Грошове дерево у природі / Фото Unsplash

Популярні кімнатні рослини 2026

А ви знали, що кімнатне рослинництво також має свої тренди? Раніше 24 Канал розповідав, які кімнатні рослини будуть популярними цього року. Це точно не монстера і не дифенбахія.

Якщо хочете оновити свій домашній сад, то купляйте бегонію Рекс, пальму Белла, бостонську папороть та інші рослини. Саджайте ці рослини у стильні глиняні горщики, щоб не втрачати зв'язок з природою.