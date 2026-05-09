Користувачі на форумі Quora зазначають, що деякі сорти справді можуть нерівномірно плодоносити.

Що потрібно знати про плодоношення яблуні?

Після року з великою кількістю яблук дерево наступного сезону може "відпочивати". Плоди на ньому все ж таки є, але вже не у такій кількості, як попереднього сезону. Та найчастіше причиною стає не сама яблуня, а умови вирощування й догляд.

Якщо яблуня не плодоносить кожного року, то таке явище називають дворічним плодоношенням. Воно виникає тоді, коли дерево витрачає надто багато сил на один сезон і не встигає відновитися до наступного року.

Найбільше на врожайність впливає відсутність обрізки, погане запилення і стрес дерева.



Не завжди яблуня може багато родити / Фото Pexels

Що допомагає яблуні плодоносити щороку?

Садівники радять регулярно проріджувати дерева. Річ у тому, що яблуня часто зав’язує значно більше яблук, ніж здатна "витягнути" без шкоди для себе. Через надмірне навантаження дерево виснажується, тож це може вплинути на урожай наступного року.

Також важливими залишаються полив, обрізка та хороше запилення. Для нормального формування плодів яблуням потрібні дерева інших сортів поруч.

Навіть дикі дерева без догляду іноді плодоносять через рік, тож за правильного догляду яблуня може стабільно давати хороший урожай кожного сезону.

Які рослини варто посадити поряд з яблунями?

Садівники відзначають, що для кращого росту яблуні, поряд варто посадити рослини-компаньйони, пише Martha Stewart.

Висадка конюшини, петрушки, деревію, фенхелю та чорнобривців поруч з яблунями допомагає відганяти шкідників і покращувати родючість ґрунту. Ці рослини приваблюють корисних комах, що борються зі шкідниками, і забезпечують природне удобрення та захист яблунь.

Чому не можна ламати бузок?

Садівники попереджають, що ламання гілок бузку робить рослину вразливою до хвороб. Постійне обривання гілок може взагалі призвести до того, що чагарник перестане цвісти і загине.

На місці обламаної гілки утворюється рана, куди легко потрапляє інфекція. Чим старіший бузок, тим йому важче буде відновитися.