Однак експерти Real Simple запевняють: правильно випрати велику ковдру вдома цілком реально, якщо дотримуватися кількох важливих правил.

Дивіться також Ви робили це неправильно: як потрібно чистити витяжку, щоб не викликати майстра

З чого почати?

Передусім варто перевірити етикетку виробу. Саме там виробник вказує:

чи можна прати ковдру в машинці,

яку температуру води використовувати,

чи дозволене сушіння в барабані.

Особливо обережними потрібно бути з пуховими, вовняними та шовковими ковдрами – деякі з них потребують лише хімчистки.

Як прати ковдру у пральній машинці?

Фахівці Southern Living радять використовувати пральну машину великого об'єму. Якщо ковдра ледве поміщається в барабан, краще не ризикувати та скористатися хімчисткою. Надто щільне завантаження не дозволяє тканині нормально виполіскуватися і може пошкодити техніку.

Для прання рекомендують обирати делікатний або спеціальний режим для постільної білизни та використовувати м'який пральний засіб без агресивних компонентів. Відбілювачі та кондиціонери краще не додавати – вони можуть пошкодити наповнювач і зробити ковдру менш пухкою.



Як прати ковдру у пральній машинці / Фото Unsplash

Як висушити велику ковдру?

Ще одна важлива деталь – правильне сушіння. Експерти радять сушити ковдру на низькій температурі, а в сушарку додавати спеціальні кульки або чисті тенісні м'ячики. Це допомагає рівномірно розподілити наповнювач і запобігає утворенню грудок.

Після сушіння ковдру бажано ще кілька годин провітрити. Якщо ковдра занадто велика для домашньої техніки, її можна випрати вручну у ванні. Для цього виріб замочують у теплій воді з невеликою кількістю мийного засобу, обережно стискають руками без викручування, а потім ретельно виполіскують.

Як зробити так, щоб одяг не мав запаху цвілі?