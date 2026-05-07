Однак експерти Real Simple запевняють: правильно випрати велику ковдру вдома цілком реально, якщо дотримуватися кількох важливих правил.
Дивіться також Ви робили це неправильно: як потрібно чистити витяжку, щоб не викликати майстра
З чого почати?
Передусім варто перевірити етикетку виробу. Саме там виробник вказує:
- чи можна прати ковдру в машинці,
- яку температуру води використовувати,
- чи дозволене сушіння в барабані.
Особливо обережними потрібно бути з пуховими, вовняними та шовковими ковдрами – деякі з них потребують лише хімчистки.
Як прати ковдру у пральній машинці?
Фахівці Southern Living радять використовувати пральну машину великого об'єму. Якщо ковдра ледве поміщається в барабан, краще не ризикувати та скористатися хімчисткою. Надто щільне завантаження не дозволяє тканині нормально виполіскуватися і може пошкодити техніку.
Для прання рекомендують обирати делікатний або спеціальний режим для постільної білизни та використовувати м'який пральний засіб без агресивних компонентів. Відбілювачі та кондиціонери краще не додавати – вони можуть пошкодити наповнювач і зробити ковдру менш пухкою.
Як прати ковдру у пральній машинці / Фото Unsplash
Як висушити велику ковдру?
Ще одна важлива деталь – правильне сушіння. Експерти радять сушити ковдру на низькій температурі, а в сушарку додавати спеціальні кульки або чисті тенісні м'ячики. Це допомагає рівномірно розподілити наповнювач і запобігає утворенню грудок.
Після сушіння ковдру бажано ще кілька годин провітрити. Якщо ковдра занадто велика для домашньої техніки, її можна випрати вручну у ванні. Для цього виріб замочують у теплій воді з невеликою кількістю мийного засобу, обережно стискають руками без викручування, а потім ретельно виполіскують.
Як зробити так, щоб одяг не мав запаху цвілі?
- Однією з головних причин затхлого запаху після прання може бути надмірна кількість кондиціонера для білизни. Засіб поступово залишає на тканині тонкий наліт, який утримує вологу та сприяє розмноженню бактерій і грибка.
- Фахівці рекомендують використовувати менше кондиціонера або взагалі відмовитися від нього. Сучасні пральні порошки та гелі здебільшого добре очищають одяг навіть без додаткових пом'якшувачів. Це допоможе речам залишатися свіжими значно довше.