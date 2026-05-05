Основний секрет видалення липкого нальоту – використання знежирювальних засобів, які руйнують зв'язок між брудом і металом, пише Real simple.

Як правильно очистити витяжку на кухні?

Впевнені, що ви робили це неправильно. Бо миття витяжки – це не тільки про те, щоб протерти решітку й отримати візуально гарну картинку. Вам треба постаратися зняти фільтр, якщо це, звісно, можливо, й помити його також. Наповніть раковину або ванну окропом, додайте столову ложку засобу для миття посуду з жиророзщеплювальним ефектом та пів склянки харчової соди. Залиште фільтри відмокати щонайменше на 15 хвилин.

Також важливо ретельно очистити корпус та лопаті вентилятора. Візьміть мікрофібру, змочену у розчині теплої води та кількох крапель засобу для миття посуду. Якщо наліт дуже сильний, використовуйте м’яку нейлонову щітку, посипану содою – вона спрацює як м’який абразив. Щоб на нержавіючій сталі не залишалося подряпин, протирайте поверхню вздовж ліній шліфування металу.

Для фінального етапу миття змішайте у пляшці з розпилювачем білий оцет і воду у пропорції 50 на 50. Нанесіть розчин на поверхні та відполіруйте їх чистою мікрофіброю до блиску. Тепер можна дістати фільтри із розчину, добре почистити їх щіткою, промити водою, просушити й встановити на місце.



Як помити витяжку на кухні та видалити жир / Фото Freepik

Як часто потрібно чистити витяжку?

Варто не затягувати з прибиранням, поки з витяжки не почнуть падати у страви часточки жиру. Експерти радять робити це своєчасно, щоб потім не довелося викликати спеціалістів. Чистити та мити витяжку треба хоча б раз на 6 місяців, пише Homes & Gardens. Жир та інші частинки їжі можуть накопичуватися на лопатях та двигуні витяжки й це може призвести до проблем із продуктивністю та ефективністю. Тому важливо стежити за процесом забруднення й не запускати.

А от решітки та дефлектори (це пристрої для зміни напрямку потоку повітря – 24 Канал) варто чистити кілька разів на тиждень. Якщо ви рідко готуєте або не так часто смажите жирне м'ясо, то решітки можна протирати раз на місяць. Також ваша витяжка може потребувати професійного втручання. Якщо вона стала шуміти надто гучно чи незвичайно або якщо ви відчуваєте, що вона неефективна, то потрібно викликати людину, яка її почистить зсередини.

Як правильно мити плитку на кухні, щоб вона менше бруднилася

До активної зони приготування їжі також входить і кухонна плитка, на яку летить увесь бруд та часточки продуктів. Щоб позбутися свіжих плям, варто використовувати мильний розчин. Для застарілого бруду та жиру варто взяти соду, оцет або лимонний сік.

Щоб плитка якомога довше залишалася чистою й не була магнітом для бруду, треба скористатися спеціальними засобами. Наприклад, експерти з прибирання радять обробити плитку спреєм з антистатиком, підійде навіть засіб для телевізорів. Цей лайфхак допоможе зменшити налипання пилу, жиру та бруду.