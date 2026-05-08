Експерти Gardeners World зазначають, що квасолю слід висаджувати у відкритий ґрунт тоді, коли земля достатньо прогріється – зазвичай це відбувається у травні.

Як визначити, що час садити квасолю?

Оптимальною вважається температура ґрунту приблизно 12 – 15 градусів, адже рослина дуже чутлива до холодів і може постраждати навіть від незначних заморозків. У різних регіонах терміни можуть трохи відрізнятися. Наприклад:

на півдні посадку починають раніше – вже наприкінці квітня або на початку травня,

тоді як у північних областях краще дочекатися середини або навіть другої половини травня.

Фахівці Almanac також радять орієнтуватися на природні підказки. Однією з найвідоміших є поява квітів каштанів – у цей період ґрунт зазвичай уже достатньо теплий для посіву.



Коли садити квасолю навесні / Фото Pexels

Що ще варто знати про посадку квасолі?

Крім правильного вибору термінів посадки, не менш важливо створити для квасолі сприятливі умови росту, адже саме вони безпосередньо впливають на якість і кількість врожаю.

Квасоля найкраще почувається на добре освітлених, сонячних ділянках , де рослини отримують щонайменше 6 – 8 годин світла на день. У затінених місцях вона росте повільніше, гірше цвіте та формує менше стручків.

Особливу увагу слід приділити ґрунту . Найкраще підходить легкий, пухкий і добре дренований ґрунт, який не затримує зайву вологу. Надто важкі або глинисті ґрунти можуть призводити до застою води, що негативно впливає на кореневу систему рослини.

Після посіву важливо забезпечити регулярний полив, особливо у період проростання насіння та активного росту. Водночас квасоля не переносить надлишку вологи – перезволоження може спричинити загнивання коренів і розвиток грибкових хвороб. Тому полив має бути помірним і рівномірним, без "болота" в ґрунті.

Варто враховувати чутливість квасолі до холоду. Навіть незначні нічні похолодання можуть пошкодити молоді сходи, тому у разі ризику заморозків рослини рекомендують тимчасово накривати агроволокном або плівкою. Дотримання цих умов дозволяє квасолі швидше адаптуватися, активно рости та формувати здорові, повноцінні стручки.

Що категорично не можна саджати поруч з квасолею?

Якщо хочете мати гарний врожай та не мати клопотів на городі, тоді слід врахувати, що деякі рослини не можуть уживатися на грядці поруч. Раніше ми розповідали, що квасоля та цибуля – найгірші сусіди. Все через конфлікт інтересів за ресурси. Цибуля дуже активно поглинає азот із ґрунту, буквально "об’їдаючи" своїх сусідів. Якщо ви посадите цибулю поруч із квасолею, остання не отримає достатньо поживних речовин і просто перестане рости.