Все це цілком стосується і роботи на городі. Від того, наскільки правильно ви виберете ділянку для вирощування, який ґрунт підберете для рослин, як дбайливо будете доглядати за ними, буде залежати ваш врожай. А ще важливо враховувати той момент, що не всі овочі можна саджати поруч, пише Agro news. Ось 5 поганих сусідів на вашому городі.

Картопля та помідори

Ці дві культури – найгірші сусіди. Оскільки вони належать до однієї родини пасльонових, то хворіють на однакові хвороби. До того ж помідори дуже вибагливі до місця посадки, тому щороку їх варто переносити на нову ділянку. Те ж саме стосується тандему картоплі з кабачками.

Квасоля та цибуля

Тут виникає конфлікт інтересів через ресурси. Цибуля дуже активно поглинає азот із ґрунту, буквально "об’їдаючи" своїх сусідів. Якщо ви посадите цибулю поруч із квасолею, остання не отримає достатньо поживних речовин і просто перестане рости.

Кукурудза та помідори

Ці рослини мають спільного шкідника – гусеницю, відому як томатний (або кукурудзяний) черв'як. Таке сусідство приваблює паразитів у подвійному обсязі. Якщо ви помилково розмістите ці культури поряд, шкідники швидко перетворять ваш майбутній врожай на решето.



Як виростити гарний врожай

Капуста та полуниця

Можливо, ви колись захочете посадити капусту поруч з полуницею, але попереджаємо – це погана ідея. Хрестоцвіті овочі приваблюють метеликів-біланів (капусників), чия гусінь дуже швидко перебирається на полуничні кущі. Таке сусідство призведе до знищення ягід шкідниками ще до того, як вони встигнуть дозріти.

Це цікаво! Ви знали, що рослини можуть влаштовувати цілі війни на грядці? Цей феномен у науці називається алелопатією, пише ScienceDirect. Сенс такий: деякі овочі виділяють через коріння або листя особливі хімічні речовини, які пригнічують ріст сусідів. Наприклад, звичайний фенхель – це справжній "одинак". Він настільки агресивно виділяє токсини, що поруч із ним більшість культур просто перестають рости або хворіють. До речі, алелопатію спостерігали ще в античності. Наприклад, грецький ботанік Теофраст вперше спостерігав вплив рослин нуту на виснаження ґрунтів та знищення навколишніх бур'янів.

Які овочі добре уживаються поруч на грядці?

Звичайно ж, є овочі, які можуть чудово уживатися поруч на одній грядці. Сайт VseRoste поділився парочками, які разом чудово справляються зі шкідниками та хворобами:

огірки саджайте разом з цибулею або часником, або кропом. Також огірки непогано уживаються з бобовими культурами;

перець добре росте разом з чорнобривцями та різними пряно-ароматичними культурами;

моркву можна висадити з цибулею. Хоча морква також гарно уживається і з томатами, і з різною зеленню, і з бобовими;

картоплю досвідчені городники саджають з календулою або хріном. Такий тандем відлякує шкідників. Також поруч з картоплею цілком можна посадити перець, кукурудзу, кавун, редис;

буряк можна розмістити по краях грядок поруч з часником, бобами, морквою, картоплею.

Що саджати вже у травні?

Травень – чудовий місяць для посівних робіт. Це час, коли можна посадити певні овочі, які вже на початку літа потішать вас своїм врожаєм. 24 Канал ділиться деякими порадами:

саджайте редис – він доволі швидко росте і потішить вас своїм врожаєм вже за 25-30 днів;

посійте зелену цибулю – смачний салатик з зеленою цибулькою буде у вас на столі вже за пару місяців;

кущова квасоля також підійде для висаджування у травні – збирати стручки можна буде через 50 – 60 днів.

Звичайно, до кожної рослини потрібен свій підхід та певні умови швидкого дозрівання. До речі, у травні також можна саджати вже й овочі з фруктами, щоб збирати врожай наприкінці літа. Це можуть бути томати, огірки, кабачки, кукурудза та інші культури.