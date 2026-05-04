Найпоширенішою причиною зайвих витрат є прилади, які споживають електроенергію навіть у "вимкненому" стані, пише The Spruce. Такі так звані "енергетичні вампіри" продовжують працювати у фоновому режимі, поступово збільшуючи рахунки.

Читайте також Душова лійка стане ідеально чистою за 1 годину: потрібна секретна таблетка

Фахівці розповіли про техніку, яку краще виключати з мережі, коли ви виходите з дому.

Що тягне багато світла?

Дрібна кухонна техніка

Сучасні кухні складаються з приладів, які ми використовуємо не кожен день, але рідко коли повністю вимикаємо. Це чайники, тостери, кавоварки чи аерофритюрниці, які можуть споживати електроенергію навіть тоді, коли не працюють.



Електрочайник тягне багато електроенергії / Фото Pexels

Особливо радять звернути увагу на техніку з дисплеями – вона залишається активною навіть у фоновому режимі. Якщо прилад не використовується, то його краще відключити від мережі.

Розумна техніка

Різноманітні гаджети вже стали для нас частиною повсякденного життя, але саме вони залишаються постійно підключеними. Це стосується навіть зарядних пристроїв, тому якщо телефон не заряджається, їх варто витягнути з розетки.

За словами експертів, дуже легко перевірити, чи споживає пристрій енергію. Якщо він залишається теплим навіть у вимкненому стані, то продовжує працювати.

Кондиціонери, вентилятори та очищувачі повітря

Залишати такі пристрої увімкненими, коли нікого немає вдома – марна трата грошей, оскільки продовжують витрачати електроенергію. Тому перед виходом з дому їх треба від’єднати від мережі.

А ще зверніть увагу на те, що подовжувачі не призначені для потужних приладів, пише Southern Living. Фахівці не радять вмикати в них холодильники, обігрівачі та фени через ризик перегріву і займання. До списку також входить мікрохвильова піч, кавоварка, тостер, мультиварка, блендер та праска.

Які ще є цікаві новини?

Експертка розповіла, що перейшла з капсул для прання на рідкий пральний засіб. Після цього її одяг став чистішим та свіжішим.

Жінка зазначила, що з рідким засобом вона регулювати кількість залежно від об'єму завантаження і того, наскільки брудний одяг. Перевага рідкого засобу в тому, що можна обрати оптимальну дозу засобу для кожного прання.

Звичайний винний корок поглинає вологу та запахи в холодильникую Їх потрібно розмістити в ящиках для овочів і змінювати кожні кілька тижнів для кращого результату.