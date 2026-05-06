Формування майбутнього урожаю фундука – тривалий і поступовий процес, пише Gardening Know How.

Чоловічі сережки закладаються ще навесні, з’являються влітку, але повністю дозрівають лише взимку – у грудні або січні. Жіночі квітки починають формуватися наприкінці червня і стають помітними ближче до кінця осені.

Що треба знати про запилення фундука?

Найактивніше запилення відбувається взимку – з січня по лютий, залежно від погоди. У цей період жіночі квіти легко впізнати за яскравими червоними пір’їнками, що виглядають із бруньок.

Усередині них приховані кілька окремих квіток, які мають цікаву будову. У них замість сформованої зав’язі – невелика тканина, з якої вона лише почне розвиватися.

Після потрапляння пилку запускається вже складний процес, який триває приблизно 4 місяці, поки сформується зав’язь. Лише після цього ріст трохи прискориться, а запліднення відбудеться через 5 місяців після запилення. Приблизно за 6 тижнів горіх досягне повного розміру.

Чому фундук потрібно садити парами?

Якщо на вашій ділянці посаджений фундук, який не дає урожаю, то причина проста. Річ у тому, що горіховому дереву потрібне перехресне запилювання.

Попри те, що на одному дереві є чоловічі і жіночі квітки, фундук не може запилювати сам себе. Для утворення горіхів йому потрібен пилок з іншого дерева.

Втім, не всі сорти підходять одне одному, тому підбір правильних рослин теж має велике значення.

Запилення відбувається за допомогою вітру, тому рослини мають недалеко рости одне від одного, а періоди цвітіння мають збігатися.

Зазвичай дачники висаджують кілька різних сортів, які цвітуть у різний час – на початку, у середині та наприкінці сезону. Їх рівномірно розміщують між основними деревами, щоб забезпечити запилення по всій ділянці.



Фундук потрібно садити парами / Фото Pinterest

Що варто знати загалом про фундук?

Дерева фундука є невибагливими у догляді, пише Gardenia. Після приживлення вони потребують мінімального втручання та добре реагують на обрізку. Посадка фундука має навіть певні переваги для ґрунту. Він може запобігти ерозії та поглинати вуглець, покращуючи стан ділянки.

Однак вони досить чутливі до посухи. Під час розвитку горіхів їм потрібне постійне зволоження. Також фундук потребує регулярної обрізки для підтримки потоку повітря та форми.

Фундук любить рости на повному сонці, в добре дренованому, суглинному ґрунті з відстанню у 3 метри між іншим чагарником.

Які ще є поради для дачників?

Садівники розповіли про кілька дерев, які можна виростити на ділянці з кісточки:

вишню

яблуко

персик

гранат

лимон

Їх потрібно тримати у спеціальному холодному місці кілька тижнів, без замочування. Пересадку слід здійснити тоді, коли рослини пустять корінці.