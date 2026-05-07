Чимало кущів бузку росте на приватних ділянках, в парках, чи на вулиці, тож більшість людей так і хоче зірвати кілька гілочок, щоб наповнити дім приємним ароматом, проте робити це не варто, пояснює Chicago Botanic Garden.

Чому не можна ламати бузок?

Річ у тому, що через пошкодження гілок рослина стає вразливою до хвороб і може гірше цвісти наступного сезону. Садівники кажуть, що бузок формує бруньки для майбутнього цвітіння одразу після весни, тому грубе обламування пагонів шкодить кущу.

Постійне обривання гілок може взагалі призвести до того, що чагарник перестане цвісти і загине. На місці обламаної гілки утворюється рана, куди легко потрапляє інфекція. Чим старіший бузок, тим йому важче буде відновитися.



Бузок потрібно лише підрізати секатором / Фото Pexels

Як обрізати бузок?

Експерти з Homes & Gardens радять підрізати бузок секатором одразу після цвітіння, щоб бузок залишався пишним. Інструмент робить рівний зріз, який швидко загоює рослину на відміну відламування гілок.

Та окрім цього, садівники радять зробити основну обрізку чагарника, після того, як він відцвіте. Загалом бузок активно цвіте впродовж двох тижнів. Як тільки квіти почнуть в’янути, а пелюстки коричневіти, можна готуватися до обрізки.

Її треба провести вчасно, не пізніше кінця травня, оскільки якщо залишати старі квіти занадто довго, то рослина почне витрачати енергію на створення насіння, а цього слід уникати.

Процес обрізання досить простий. Потрібно лише взяти продезінфікований секатор й зрізати кожну відцвілу квіткову головку трохи вище пари здорових листків.

Яку ще рослину потрібно обрізати?

Форзицію, як і бузок, обрізають одразу після завершення цвітіння. Процедуру краще не відкладати, бо тоді можна зрізати бруньки, з яких формуватимуться квіти наступного року.

Під час обрізки треба видалити приблизно чверть старих гілок, а також прорідити кущ, прибравши дрібні пагони. Таким чином вдасться покращити доступ до світла і створити акуратну форму.