Ранньоквітуча форзиція цвіте на багатьох ділянках дачників жовтими квітами, пише Gardening Know How.

Регулярна обрізка куща допомагає підтримувати рослину у хорошому стані, оскільки сприяє формуванню крони, стимулює появу нових пагонів та покращує цвітіння. Та що не менш важливо, обрізання запобігає загущенню та розвитку хвороб.

Неправильно обраний час може нашкодити. Якщо обрізати рослину занадто швидко чи дуже пізно, то вона може ослабнути і втратити квіткові бруньки, які вплинуть на цвітіння наступного року.



Форзиція має помітні жовті квіти / Фото Pexels

Коли підрізати форзицію?

Форзицію, як і бузок, обрізають одразу після завершення цвітіння. Відкладати процедуру не варто, бо тоді можна зрізати бруньки, з яких формуватимуться квіти наступного року.

Якщо більшість чагарників обрізають на початку літа, то форзицію слід обрізати у травні, коли вона повністю відцвіте.

Під час обрізки треба видалити приблизно чверть старих гілок, а також прорідити кущ, прибравши дрібні пагони. Таким чином вдасться покращити доступ до світла і створити акуратну форму.

Садівники часто садять форзицію на ділянці, щоб досягнути максимально яскравого ландшафту, пише Real Simple. Квітучий кущ росте досить швидко і зацвітає жовтим цвітінням на самому початку весни. Садити форзицію варто на сонячній ділянці, щоб досягнути максимального цвітіння.

Які ще є поради для дачників?

Садівники розповіли про кілька дерев, які можна виростити на ділянці з кісточки:

вишню

яблуко

персик

гранат

лимон

Їх потрібно тримати у спеціальному холодному місці кілька тижнів, без замочування. Пересадку слід здійснити тоді, коли рослини пустять корінці.