Як зробити добриво для кімнатних рослин: потрібен лише один фрукт

Кімнатним рослинам не завжди вистачає лише звичайної води, часом варто застосувати певні добрива, які покращать їх ріст та забезпечать гарне цвітіння.

Експерти розповіли, що в домашніх умовах можна зробити гарне добриво, не вдаючись до магазинних засобів. Для цього вам знадобиться шкірка від фрукта, який точно є в корзинах у кожній сім’ї.

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Добриво для кімнатних рослин

Кажуть, що це добриво тривалий час трималося в таємниці, втім користь від нього не помітити складно. Вам потрібна всього лише шкірка від банана, в якій міститься фосфор, калій та магній, які мають здатність проганяти попелицю з рослин.

Спосіб приготування добрива надзвичайно простий. Спочатку шкірку банана треба обшпарити окропом, а після цього порізати на маленькі шматочки. Після цього переставте їх у 3-літрову банку та залийте водою.

Щоб рідина стала поживною та перебрала на себе всі корисні властивості, їй треба дати настоятися впродовж трьох днів. Вже перед самим застосуванням концентрат треба розбавити водою у співвідношенні 1:1.



Шкірка банана – гарне добриво для рослин / Фото Pexels

Які ще добрива можна зробити вдома

Натуральні підживлення виготовити досить просто. До добрив з поживними речовинами входять кілька видів чаїв: з бур’янів, компостний та гнойовий. Окрім того, можна зробити настоянку з яєчної шкаралупи. Як робити ці добрива детальніше читайте в нашому матеріалі.