Натуральні підживлення для рослин насправді зовсім нескладно виготовити, втім, вони будуть не менш ефективними за магазинні аналоги. Для розвитку рослинам потрібні поживні речовини для того, щоб рости, розвиватися та процвітати, тож садівники не можуть не використовувати органічні чи хімічні добрива.

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Чай з бур'янів

Це багате добриво, яке може забрати усі поживні речовини з бур'янів та передати їх вашим рослинам. Для того, щоб приготувати його, ви можете використати один базовий рецепт.

Під час просапування збирайте бур'яни у відро, а після того, як наберете вдосталь, на половину відра бур'янів додайте води – в ідеалі дощової. Накрийте відро сіткою, щоб у воду не відкладали яйця комарі. Залиште розчин на кілька днів чи тижнів, щоб він настоявся.

Після цього процідіть бур'яни та використовуйте рідину для добрива. Бур'яни ж ви можете або викинути, або додати до компостної купи.

Компостний чай

Якщо ви компостуєте відходи, тоді ви вже маєте чудову закваску для рідкого добрива. Спершу вам потрібно видалити з компосту великі шматки відходів, які не повністю розклалися. Використовуйте матерію, що вже добре розклалася і перекладіть її у відро, щоб заповнити його на третину.

Після цього доберіть його водою до верху і залиште на тиждень – два. Суміш перед використанням потрібно процідити.



Рослини потребують підживлення / Фото Pexels

Гнойовий чай

Якщо ви маєте сільськогосподарських тварин, тоді ви можете приготувати гнойовий чай для того, щоб значно підвищити рівень азоту у ґрунті. Та звертайте увагу на те, що надлишок азоту також може стати проблемою – особливо, якщо це квітучі плодоносні рослини.

Гноєм потрібно заповнити третину відра та долити воду. Залиште на кілька днів, але не забувайте кожного дня помішувати розчин. Процідіть його або дайте гною осісти на дно і злийте рідину, яку можна використовувати.

Настоянка бананової шкірки

Після того, як з'їсте банан, не поспішайте викидати шкірку. Натомість наберіть у глечик воду та закиньте у нього бананову шкірку і поставте глек у холодильник – так ви уникнете смердіння.

Приблизно за тиждень настій потрібно процідити, і ви отримаєте суміш, яка дуже багата на калій. Ви можете нею прискорити плодоношення помідорів, перців та кабачків.

Настоянка з яєчної шкаралупи

У чаї з яєчної шкаралупи ви знайдете багато кальцію, який буде корисний для безлічі рослин. Настоянку потрібно використовувати для запобігання гниття кінчиків квіток.

Для приготування добрива вам потрібно 10 – 12 чистих яєчних шкаралуп, які вам варто залити 4 літрами води та відварити. Зніміть суміш з вогню після цього та залиште на добу чи довше. Після проціджування її можна використовувати для поливу рослин.