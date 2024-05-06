Натуральные подкормки для растений на самом деле совсем несложно изготовить, впрочем, они будут не менее эффективными чем магазинные аналоги. Для развития растениям нужны питательные вещества для того, чтобы расти, развиваться и процветать, поэтому садоводы не могут не использовать органические или химические удобрения.

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Чай из сорняков

Это богатое удобрение, которое может забрать все питательные вещества из сорняков и передать их вашим растениям. Для того, чтобы приготовить его, вы можете использовать один базовый рецепт.

Во время прополки собирайте сорняки в ведро, а после того, как наберете достаточно, на половину ведра сорняков добавьте воды – в идеале дождевой. Накройте ведро сеткой, чтобы в воду не откладывали яйца комары. Оставьте раствор на несколько дней или недель, чтобы он настоялся.

После этого процедите сорняки и используйте жидкость для удобрения. Сорняки же вы можете или выбросить, или добавить в компостную кучу.

Компостный чай

Если вы компостируете отходы, тогда вы уже имеете замечательную закваску для жидкого удобрения. Сначала вам нужно удалить из компоста большие куски отходов, которые не полностью разложились. Используйте материю, что уже хорошо разложилась и переложите ее в ведро, чтобы заполнить его на треть.

После этого доберите его водой до верха и оставьте на неделю – две. Смесь перед использованием нужно процедить.



Растения нуждаются в подпитке / Фото Pexels

Навозный чай

Если вы имеете сельскохозяйственных животных, тогда вы можете приготовить навозный чай для того, чтобы значительно повысить уровень азота в почве. И обращайте внимание на то, что избыток азота также может стать проблемой – особенно, если это цветущие плодоносящие растения.

Навозом нужно заполнить треть ведра и долить воду. Оставьте на несколько дней, но не забывайте каждый день помешивать раствор. Процедите его или дайте навозу осесть на дно и слейте жидкость, которую можно использовать.

Настойка банановой кожуры

После того, как съедите банан, не спешите выбрасывать кожуру. Вместо этого наберите в кувшин воду и забросьте в него банановую кожуру и поставьте кувшин в холодильник – так вы избежите зловония.

Примерно через неделю настой нужно процедить, и вы получите смесь, которая очень богата на калий. Вы можете ею ускорить плодоношение помидоров, перцев и кабачков.

Настойка из яичной скорлупы

В чае из яичной скорлупы вы найдете много кальция, который будет полезен для множества растений. Настойку нужно использовать для предотвращения гниения кончиков цветков.

Для приготовления удобрения вам нужно 10 – 12 чистых яичных скорлуп, которые вам стоит залить 4 литрами воды и отварить. Снимите смесь с огня после этого и оставьте на сутки или дольше. После процеживания ее можно использовать для полива растений.