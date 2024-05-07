Садівники полюбляють троянди через ефектне цвітіння, і хоч без нього кущ також виглядає красиво, ви точно не хочете позбутися бутонів на своїй рослині. Для того, щоб цього не сталося, потрібно вчасно помітити сліди будь-якої хвороби та ліквідувати її.

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Якої хвороби на троянді варто остерігатися

Одне грибкове захворювання може позбавити троянди цвіту на цілий сезон, якщо не довше, тож з ним варто бути надзвичайно обережними. Найчастіше чорна плямистість розвивається на трояндах під час теплої, вологої та дощової погоди, зазвичай це буває пізньої весни або влітку.

Серед основних ознак зараження – круглі темні плями та пожовтіння листя на рослинах. Якщо цю хворобу не лікувати, ваші троянди можуть дуже сильно ослабнути, і це зробить їх надто сприйнятливими до шкідників та інших хвороб, які можуть легко поширитися і на сусідні рослини.

Згодом це може також призвести до того, що листя троянди опаде, і це, звісно ж, вплине на здатність троянди до цвітіння. Рослина взагалі не зможе виробляти квіти і врешті-решт загине.

Втім, хвороба чорної плямистості не перетвориться на надто велику проблему для вас, якщо ви будете швидко лікувати троянди та обрізати їх за появи симптомів.



Троянди можуть постраждати від різних хвороб / Фото Pexels

Як позбутися від чорних плям на листі

Хвороба чорної плямистості може поширюватися через грибкові спори у воді чи заражені рослинні залишки, тож потрібно якомога швидше прибрати усе хворе листя. Одягніть садові рукавички та просто приберіть усі частини рослини, що мають чорні плями. Та якщо ви залишите заражене листя на землі біля рослини, хвороба може поширюватися і далі.

Тож весь зібраний матеріал вам потрібно віднести подалі і знищити – не варто викидати заражене листя у компостну яму. Після того, як приберете заражене листя, намагайтеся тримати стебло троянди максимально сухим.

Одне з головних правил догляду за трояндами – ніколи не поливайте їх зверху, а завжди робіть це під корінь.