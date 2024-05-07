Садоводы любят розы из-за эффектного цветения, и хоть без него куст также выглядит красиво, вы точно не хотите избавиться от бутонов на своем растении. Для того, чтобы этого не произошло, нужно вовремя заметить следы любой болезни и ликвидировать ее.

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Какой болезни на розе стоит остерегаться

Одно грибковое заболевание может лишить розы цвета на целый сезон, если не дольше, поэтому с ним стоит быть чрезвычайно осторожными. Чаще всего черная пятнистость развивается на розах во время теплой, влажной и дождливой погоды, обычно это бывает поздней весной или летом.

Среди основных признаков заражения – круглые темные пятна и пожелтение листьев на растениях. Если эту болезнь не лечить, ваши розы могут очень сильно ослабнуть, и это сделает их слишком восприимчивыми к вредителям и другим болезням, которые могут легко распространиться и на соседние растения.

Впоследствии это может также привести к тому, что листья розы опадут, и это, конечно же, повлияет на способность розы к цветению. Растение вообще не сможет производить цветы и в конце концов погибнет.

Впрочем, болезнь черной пятнистости не превратится в слишком большую проблему для вас, если вы будете быстро лечить розы и обрезать их при появлении симптомов.



Розы могут пострадать от различных болезней / Фото Pexels

Как избавиться от черных пятен на листьях

Болезнь черной пятнистости может распространяться через грибковые споры в воде или зараженные растительные остатки, поэтому нужно как можно скорее убрать все больные листья. Наденьте садовые перчатки и просто уберите все части растения, имеющие черные пятна. Но если вы оставите зараженные листья на земле возле растения, болезнь может распространяться и дальше.

Поэтому весь собранный материал вам нужно отнести подальше и уничтожить – не стоит выбрасывать зараженные листья в компостную яму. После того, как уберете зараженные листья, старайтесь держать стебель розы максимально сухим.

Одно из главных правил ухода за розами – никогда не поливайте их сверху, а всегда делайте это под корень.