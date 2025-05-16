Чим підживити огірки у травні: це добриво зробить чудеса з урожаєм

Огірки на різних стадіях росту треба постійно підживлювати, щоб отримати хороший урожай. Завдяки удобренню можна отримати великий урожай. Якщо ж цей момент пропустити, то овочі виростуть недостатньо великими й соковитими.

Дачники радять підживлювати огірки з моменту, коли рослинка випустить хоча б два листочки й аж до самого плодоношення, пише 24 Канал.

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Правильне підживлення допоможе отримати великий урожай та високу якість плодів. Та для того, щоб все було ідеально, треба дотримуватися дозування й термінів внесення добрив.

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Підживлення у фазі 2 листочків

У період активного розвитку огіркам потрібен азот. Дачники радять використовувати розчин сечовини та аміачної селітри. Ці добрива чудово допомагають нарощувати зелену масу й зміцнювати кореневу систему.



Підживлення для огірків є дуже важливим / Фото Pexels

Підживлення огірків після сходів

Після сходження огірків, їх варто підживити комплексними добривами, в яких міститься калій, фосфор та азот. Кращому росту та розвитку рослини сприяє нітроамофоска.

Підживлення для росту

Для того, щоб огірки виросли смачними, їх треба забезпечити калієм та азотом. Чимало дачників використовують настій курячого посліду. Таке добриво забезпечує ґрунт необхідними елементами, а також стимулює ріст й розвиток рослин.

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Підживлення в час плодоношення

Цей період є дуже важливим, тому для того, щоб сформувати плоди, огіркам потрібен фосфор та калій. Городники також користуються суперфосфатом чи розчином золи. Також чимало калію міститься в попелі, який навіть впливає на смак плодів та покращує їхнє формування. А ще дачники радять кожен тиждень опудрювати золою ґрунт.

Для тих, хто любить натуральні підживлення, радимо обирати органічні настої – компостний чай чи настій зелених трав. Таке підживлення збагатить ґрунт мікроелементами. Удобрення є дуже важливими для овочів, оскільки завдяки ньому овочі вийдуть смачними та хрумкими.