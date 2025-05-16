Чем подкормить огурцы в мае: это удобрение сделает чудеса с урожаем
- Огурцы следует подкармливать с момента появления двух листочков и до плодоношения, используя удобрения, которые содержат азот, калий и фосфор.
- Для разных стадий роста огурцов применяются разные удобрения: мочевина и аммиачная селитра для наращивания зеленой массы, комплексные удобрения после всходов, а во время плодоношения - фосфор и калий.
- Дачники рекомендуют органические настои, такие как компостный чай или настой зеленых трав, которые обогатят почву микроэлементами и улучшат вкус и качество плодов.
Огурцы на разных стадиях роста надо постоянно подкармливать, чтобы получить хороший урожай. Благодаря удобрению можно получить большой урожай. Если же этот момент пропустить, то овощи вырастут недостаточно крупными и сочными.
Дачники советуют подпитывать огурцы с момента, когда растение выпустит хотя бы два листочка и до самого плодоношения, пишет 24 Канал.
Читайте также Даст невероятный урожай: 4 лучших сорта чеснока
Правильная подкормка поможет получить большой урожай и высокое качество плодов. Но для того, чтобы все было идеально, надо соблюдать дозировку и сроки внесения удобрений.
До речі, знайти підживлення для огірків за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет. А з підпискою "Для своїх" доставка – безкоштовна.
Подкормка в фазе 2 листочков
В период активного развития огурцам нужен азот. Дачники советуют использовать раствор мочевины и аммиачной селитры. Эти удобрения прекрасно помогают наращивать зеленую массу и укреплять корневую систему.
Подкормка для огурцов является очень важной / Фото Pexels
Подкормка огурцов после всходов
После восхождения огурцов, их следует подкормить комплексными удобрениями, в которых содержится калий, фосфор и азот. Лучшему росту и развитию растения способствует нитроаммофоска.
Подкормка для роста
Для того, чтобы огурцы выросли вкусными, их надо обеспечить калием и азотом. Многие дачники используют настой куриного помета. Такое удобрение обеспечивает почву необходимыми элементами, а также стимулирует рост и развитие растений.
Кстати! Недавно мы рассказали о 7 лучших сортах огурцов, которые дадут лучший урожай.
Подкормка во время плодоношения
Этот период является очень важным, поэтому для того, чтобы сформировать плоды, огурцам нужен фосфор и калий. Огородники также пользуются суперфосфатом или раствором золы. Также немало калия содержится в золе, который даже влияет на вкус плодов и улучшает их формирование. А еще дачники советуют каждую неделю опудривать золой почву.
Для тех, кто любит натуральные подкормки, советуем выбирать органические настои – компостный чай или настой зеленых трав. Такая подкормка обогатит почву микроэлементами. Удобрения очень важны для овощей, поскольку благодаря ему овощи получатся вкусными и хрустящими.