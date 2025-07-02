Не завжди для підживлення овочів потрібно використовувати складні добрива, пише 24 Канал з посиланням на VSN. Цілком можуть підійти продукти, які знайдуться на кожній кухні.

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Досвідчені господині розповіли, що на перець має вражаючий ефект звичайний хліб. Натуральне підживлення завдяки регулярному використанню може принести небачений урожай.

Як покращити ріст перцю в липні

Після основної посадки та підживлення, більшість городників вдаються лише до поливання овочів, але це основна помилка. У липні перець виснажує ґрунт, тому для того, щоб він продовжував розвиватися, йому потрібне додаткове підживлення. Навіть достатня кількість вологи не дасть змоги повноцінно плодоносити.

Натуральна жива закваска вважається найкращим добривом для перцю. Вона активізовує мікрофлору ґрунту, зміцнює імунітет рослини, допомагає засвоїти корисні речовини та воду.



Хлібна закваска добре впливає на ріст перців / Фото Pexels

Для приготування підживлення потрібно 100 грамів житнього хліба та 1 літр теплої води. Хліб потрібно покласти в ємність та залити водою, накривши марлею, щоб суміш мала змогу "дихати". У теплому місці добриво потрібно залишити на 3 дні. Через цей час з’явиться кислий запах, тож це стане ознакою, що закваска вже готова.

До речі, раніше ми вже розповідали, чим потрібно підживити моркву у липні, аби вона стала хрумкою та соковитою.

Тоді 1 склянку закваски розводять в 10 літрах води й поливають під корінь раз на тиждень. Це підживлення можна провести до 4 разів аж до кінця липня.