Чим підживити смородину для кращого росту: це справжній хіт

На ділянках у садівників ростуть малина, порічки, аґрус чи смородина. Всі ці кущі потребують підживлення для хорошого урожаю. Для того, щоб смородина вродила великі ягоди, її рекомендують посипати попелом й іншими речовинами.

В останній місяць весни смородина ще набирає зелену масу на кущах, а вже перший день літа чагарник починає формувати урожай, пише 24 Канал. Вже з цього періоду дуже важливо підживлювати кущі поживними речовинами, щоб в майбутньому отримати великі та солодкі ягоди.

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Чим підживити смородину на початку літа

Дачники мають ще місяць, щоб підготуватися до внесення мінеральних та органічних добрив, тож далі розповімо, що саме варто використовувати у червні.

Мінеральні добрива

Для смородини чудово підходять мінеральні добрива, до складу яких входять сильнодіючі концентровані солі. На початку місяця кущі можна підживлювати фосфорно-калійними добривами. На один кущ потрібно 10 грамів суперфосфату та 10 грамів сульфату калію, який треба розчинити у воді.



Смородина потребує постійного підживлення / Фото Pexels

Наприкінці місяця кущі доведеться підживити ще раз. Як альтернативу можна використати деревний попіл. Під один кущ достатньо буде 100 грамів смородини.

Органічні добрива

Для смородини варто використовувати гній, послід, торф чи компост. Коли вони розкладаються то утворюють сполуки, які стимулюють розвиток корисних бактерій та мікроорганізмів. Органічні добрива дуже добре впливають на смородину, оскільки завдяки ним кущ отримує з ґрунту всі необхідні поживні речовини.

До речі, раніше ми вже розповідали, чому не можна рубати калину, і що буде, якщо порушити цю важливу прикмету.

Перепрілий гній розводять з водою в пропорції 1:5. На кущ потрібне одне відро добрива, а на молодий кущ смородини – половину. Свіжий гній спочатку треба залити водою на 3 дні, а потім використовувати.

Пташиний послід змішується з водою у співвідношенні 1:2. Підживлення є аналогічним до попереднього. Дорослому кущу потрібно відро розчину, а молодому – половину відра.

Перегній та компост не містять азоту, тому дачники можуть їх використовувати впродовж всього літа. А ще ними можна мульчувати ґрунт після поливання.