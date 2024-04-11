Ніколи її не викидайте: дізнайтеся, як зробити мегаефективне добриво з кавової гущі

Городні культури та садові рослини потребують удобрення на різних етапах свого росту. Можна, звичайно, використовувати народні методи, однак можна обійтися й народними.

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Кавова гуща – це органічне добриво, яке полюбляють чимало агрокультур та квітів. Інколи вона стає справді рятівною.

Які овочі можна удобрювати кавовою гущею

Кавова гуща здатна реанімувати ваш ґрунт та збагатити його корисними мікроелементами, зокрема азотом, магнієм, калієм, кальцієм та фосфором.

Існує велика група рослин-"кавоманів", які після підживлення гущею гарантовано стануть краще рости та родити:

огірок;

болгарський перець;

помідор;

редис;

картопля;

ріпчаста цибуля;

усі види зелені.

Окрім того, кавову гущу полюбляють і домашні рослини. Вона чудово підходить для гортензій, бегоній, азалій та камелій.

Проте варто пам'ятати, що такий варіант підживлення не підходить для усіх кактусів та сукулентів. Адже гуща окислюватиме ґрунт і зробить його непридатним для нормального росту таких рослин. Також кавова гуща не підходить для троянд, особливо для сортів зі світлими відтінками квітів. Темна кава може вплинути на колір квітів.



Підживіть рослини кавовою гущею / Фото Unsplash

Кавова гуща – особливості удобрювання

Кавову гущу можна додати до ґрунтосуміші під час пересаджування садових та кімнатних квітів. Це забезпечить захист від паразитів та слимаків, а також допоможе утримувати вологу навколо коренів рослини довше.

Помідори дуже полюбляють підживлення кавовою гущею. Її можна використати як мульчу. Окрім того, вже зміцнілі рослинки посипають сухою підживкою з кави, щоб відлякати шкідників та утримати більше вологи навколо помідорів.

Не менш ефективною кавова гуща є в підживленні огірків. Спосіб удобрювання такий же, як у випадку з томатами.

Також кавову гущу використовують як добриво для полуниці. Її додають на етапі підготовки ділянки до посадки. Гущу перемішують із ґрунтом, а зверху додають ще 2 – 3 сантиметри ґрунтосуміші без кавового наповнювача. Цей спосіб збереже полуницю від шкідників та збагатить рослини дуже важливими для їхнього розвитку мікроелементами.