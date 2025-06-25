Як правильно підживлювати рослини попелом: навіть досвідчені городники не знають

Попіл – це дуже популярне органічне добриво, яке використовує чимало садівників. Часто він також замінює гашене вапно, крейду, доломіт та фосфорно-калійні добрива і допомагає боротися зі шкідниками.

Просто внести попіл під рослини часто буває недостатньо – для максимального результату потрібно додати до нього кілька важливих інгредієнтів. Тож 24 Канал пояснює, як правильно використовувати попіл для підживлення, аби ваші рослини вразили вас ростом.

Цікаво Приготуйте настій лушпиння з цибулі: допоможе на всі городні випадки

Як підживлювати рослини попелом?

Попіл має надзвичайно багатий хімічний склад, і тому як добриво працює просто відмінно. Якщо ви плануєте використовувати винятково органічні добрива на своїй ділянці, тоді без попелу не обійтися взагалі, адже це єдине натуральне джерело калію.

Вносити його на город можна у сухому вигляді під перекопування навесні, або ж додавати у лунки під час посадки. Але влітку, протягом сезону, потрібно готувати з попелу різні розчини.



Попіл ідеально підходить для підживлення рослин / Фото Pexels

Ось кілька рецептів, які ви можете використовувати на городі:

Змішайте склянку попелу з 10 літрами води та полийте рослини. Такий розчин потрібно ще настояти кілька днів перед використанням.

1 літр попелу розведіть у 3 літрах води та настоюйте кілька днів. Після цього розведіть з водою у пропорції 1:9 та поливайте рослини.

Просійте 300 грамів попелу, залийте кип'ятком та варіть 30 хвилин. Після цього відвар потрібно остудити, процідити та розвести у 10 літрах води. Аби підгодівля краще прилипала до листя, в неї додайте ще 40 – 50 грамів господарського мила.

Втім, далеко не всі рослини подякують вам, якщо ви внесете під них попіл. Раніше ми вже розповідали, що ніколи не можна підживлювати попелом, аби не втратити урожай.

Коли підживлювати рослини попелом?

Використовувати підживлення найкраще ввечері у тиху погоду. Обробку радять проводити не частіше, ніж 2 – 3 рази на місяць. Для позакореневого підживлення найкраще підходить відвар з попелу – він надійно захищає культури від великої кількості шкідників: попелиць, хрестоцвітної блішки, нематоди, дротяників та равликів.