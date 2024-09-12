Взуття білого кольору завжди виглядає елегантно та стильно, однак підтримувати ідеальний вигляд білих кросівок чи чобіт, не так вже й легко, пишуть Поради 24. Та завдяки деяким порадам можете не переживати, що взуття буде неохайним.

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Шампунь для очищення

Якщо помітите, що взуття забруднилося, не залишайте його у такому вигляді. Вмить зробити його білосніжним вам допоможе звичайний шампунь. Нанесіть його на губку та протріть брудні ділянки. Цей метод є ефективним для текстильних та синтетичних кросівок.

Зубна паста

Для догляду за білим взуттям важливо використовувати зубну пасту без абразивних складників. Нанесіть на брудну ділянку та залишіть на певний час, а потім видаліть залишки пасти. Цей спосіб також мав би позбавити кросівки брудних ділянок.



Зубна паста добре видаляє бруд з кросівок / Фото Pexels

Вазелін

На білих чоботах можуть залишатися плями від води. Щоб позбутися від них, треба на забруднену ділянку нанести невелику кількість вазеліну. Залишіть його на поверхні на деякий час, а потім видаліть за допомогою м’якої тканини.

Окреме зберігання взуття

Для того, щоб захистити взуття від ймовірних забруднень, білі кросівки та чоботи зберігайте окремо від того взуття, в якому ви ходите щодня. Можете використовувати індивідуальні коробки чи тримати їх у спеціальних тканинних мішечках.

Обробка воском

Щоб точно впевнитись в тому, що взуття буде добре носитися, після покупки обприскайте його водовідштовхувальним спреєм чи воском. Вони корисні тим, що створюють захисний шар на взутті, який буде запобігати проникненню вологи та бруду. Віск надасть взуттю навіть додаткового блиску.