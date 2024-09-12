Обувь белого цвета всегда выглядит элегантно и стильно, однако поддерживать идеальный вид белых кроссовок или сапог, не так уж и легко, пишут Porady 24. Но благодаря некоторым советам можете не переживать, что обувь будет неопрятной.

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Шампунь для очистки

Если заметите, что обувь загрязнилась, не оставляйте ее в таком виде. Вмиг сделать ее белоснежной вам поможет обычный шампунь. Нанесите его на губку и протрите грязные участки. Этот метод является эффективным для текстильных и синтетических кроссовок.

Зубная паста

Для ухода за белой обувью важно использовать зубную пасту без абразивных компонентов. Нанесите на грязный участок и оставьте на определенное время, а затем удалите остатки пасты. Этот способ также должен избавить кроссовки от грязных участков.



Зубная паста хорошо удаляет грязь с кроссовок / Фото Pexels

Вазелин

На белых сапогах могут оставаться пятна от воды. Чтобы избавиться от них, надо на загрязненный участок нанести небольшое количество вазелина. Оставьте его на поверхности на некоторое время, а затем удалите с помощью мягкой ткани.

Отдельное хранение обуви

Для того, чтобы защитить обувь от возможных загрязнений, белые кроссовки и сапоги храните отдельно от той обуви, в которой вы ходите ежедневно. Можете использовать индивидуальные коробки или держать их в специальных тканевых мешочках.

Обработка воском

Чтобы точно убедиться в том, что обувь будет хорошо носиться, после покупки опрыскайте ее водоотталкивающим спреем или воском. Они полезны тем, что создают защитный слой на обуви, который будет предотвращать проникновение влаги и грязи. Воск придаст обуви даже дополнительный блеск.