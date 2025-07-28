Спатифілум ростиме, як на дріжджах: запам'ятайте одне просте правило

Лілії миру небезпідставно вже десятиліттями залишаються надзвичайно популярними. Вони прості у догляді та досить часто тішать гарними квітами.

Спатифілуми можуть миттєво прикрасити будь-яку кімнату завдяки великому блискучому листю та незвичним білим квітам, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Як доглядати за лілією миру?

Якщо ви хочете, аби ваші лілії миру росли міцними та здоровими, потрібно дотримуватися всього одного елементарного правила – але, на жаль, про нього знають далеко не всі квітникарі. Влітку це не так актуально, але взимку чимало людей ставлять рослину на підвіконні, прямо поряд із батареями.

І це може стати фатальною помилкою, що призведе до загибелі цілого вазона. Спатифілуми походять з теплих, вологих лісів Центральної Америки, і там температура тримається стабільною, а вологість повітря завжди висока.

До слова, раніше ми вже розповідали, чим потрібно підживити спатифілум, аби він моментально викинув нове листя.

А ось батареї створюють сухе, не надто стабільне середовище, і це тепло швидко забирає вологу і з ґрунту, і з повітря навколо рослини. Як результат – у спатифілума поникає листя, з'являються коричневі кінчики, а сама рослина постійно відчуває стрес.



Для спатифілума потрібно підібрати вдале місце / Фото Pexels

Для того, аби лілії миру процвітали, потрібно забезпечити для них стабільне середовище із достатньою кількістю тепла та вологості. А ось інтенсивно сухе повітря для них може стати згубним.

Намагайтеся знайти для спатифілума місце з яскравим непрямим світлом, якомога далі від протягів та джерел тепла. Підвіконня, що виходить на північ чи схід – це хороший варіант, що досить добре підходить.

Дуже велика кількість прямих сонячних променів також може нашкодити та обпалити листя, а надто мала кількість світла призведе до того, що рослина не буде цвісти та викидати нове листя.